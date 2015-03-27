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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 10:59 BJT

台湾债市：RP利率持稳，留意下周债券密集交割

路透台北3月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周五大致持稳。交易员表示，由于下周一有多档债券交割，今日投信资金多缺不一，不过银行与寿险钱多，因此调度无虞。

市场人士指出，今日亦有350亿台币的公债交割，但因筹码大部分均为银行持有，因此对RP市场影响有限。下周迈入季底，且适逢周一有多档债券密集交割，因此还是不能轻忽。

〞下周发债多，严阵以待。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，目前客户对跨月落点安排基本上都能接受，利率也仅比月内高1个基点。以此观察，季底效应有限，下周应能平稳度过。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。

下周债券交割有：周一台电公司债17亿台币、富邦金 公司债100亿、合库美元债4亿、元大银宝岛债2.65亿人民币、开发金 公司债60亿台币，大众银次顺位金融债20亿、国泰世华银美元债1.8亿。周二中国输出入银行金融债27亿台币。还本则有周一北富银金融债25.5亿、合库银40亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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