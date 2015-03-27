台湾债市：RP利率持稳，留意下周债券密集交割

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周五大致持稳。交易员表示，由于下周一有多档债券交割，今日投信资金多缺不一，不过银行与寿险钱多，因此调度无虞。
市场人士指出，今日亦有350亿台币的公债交割，但因筹码大部分均为银行持有，因此对RP市场影响有限。下周迈入季底，且适逢周一有多档债券密集交割，因此还是不能轻忽。
〞下周发债多，严阵以待。〞一位证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，目前客户对跨月落点安排基本上都能接受，利率也仅比月内高1个基点。以此观察，季底效应有限，下周应能平稳度过。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。
下周债券交割有：周一台电公司债17亿台币、富邦金 公司债100亿、合库美元债4亿、元大银宝岛债2.65亿人民币、开发金 公司债60亿台币，大众银次顺位金融债20亿、国泰世华银美元债1.8亿。周二中国输出入银行金融债27亿台币。还本则有周一北富银金融债25.5亿、合库银40亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-