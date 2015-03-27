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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 12:12 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元早盘上涨，本周可望创11个月来单周最大升幅

(重发以补充韩国公债报价代码)

路透首尔3月27日 - 韩国韩元兑美元 周五截至中午时分上涨，因出口商接近月底时出脱美元；韩元本周可望创11个月来最大单周涨幅。

0240GMT，韩元兑美元 报1,104.6，较上日国内收盘价1,108.0升0.3%。本周以来韩元累计已涨1.6%，料创下去年4月初以来单周最佳表现。

但分析师称，中东形势紧张令市场气氛审慎，因此韩元进一步涨势料受限。

“韩元升势受限，因沙特(沙乌地)和其盟国空袭也门(叶门)，这为美元提供一些支撑，”大信证券分析师Hong Seok-chan称。

三年期公债6月期约 涨0.02点，报109.3。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,104.6 1,108.0

日圆/韩元 9.2527/591 9.2608

韩国公债期货 * 109.3 109.28

韩国综合股价指数 2,021.53 2,022.56

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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