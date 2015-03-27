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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 12:13 BJT

更正-韩国股市：中午持平，钢铁股受韩国加入亚投行消息支持跳涨

(更正：因译文有误，内文标题及首段应为“中午”持平，而非“早盘收市”持平；另第二段应为韩国宣布“申请”成为亚洲基础设施投资银行创始成员国，补上“申请”两字）)

路透首尔3月27日 - 韩国股市周五中午持平，韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,021.53点，周四收盘报2,022.56点。

一些钢铁生产企业的股价出现跳涨，此前韩国宣布申请成为亚洲基础设施投资银行创始成员国。

Histeel 跳涨14.8%，韩一钢铁 大涨9.4%。

NS Shopping 首日上市开盘报211,500韩元，随后涨至227,000韩元，首次公开发行价为235,000韩元。(完)
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