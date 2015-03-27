《台湾金融市场一周展望》中东战云密布提高金融市场变数，长假在即不利买气

* 中东战云密布，新兴市场股汇市变数大

* 清明长假在即，观望气氛浓不利买气

* 汇市中外资汇入力道是关键

* 公债方面短端表现优于长端

记者 高洁如

路透台北3月27日 - 3月季底即将结束之际，中东情势战云密布，提升全球金融市场变数。台股本周自高档震荡向下，分析师认为，下周季底作帐行情可能转为结帐出场，且清明节四天长假在即，观望气氛浓厚不利市场买气，市场料加剧震荡。

不过分析师也指出，外资虽在台股卖超力道加重，但在汇市中却尚无大幅反转汇出，有等待低档再布局迹象，因此股市急转重挫机会暂时不大。下周一的摩台指结算行情，仍有可能是压低台股的时机。

〞大家本来对季底作帐行情不无期待，但是现在可能变成结帐行情。而且下周长假期之前，买盘会缩手。〞凯基投顾总经理朱晏民说。

4月3日(周五)至4月6日(周一)，因儿童节及清明假期落于周六及周日，周五及周一各补假一日，金融市场休市。

朱晏民表示，不只台股，美股近期走势也转弱，此外中东方面情势并不稳定，可能削减全球股市的风险胃纳，不利新兴市场股市及汇市。幸而目前看来外资虽稍有退出台股迹象，但并没有大举汇出，这对稳定市场信心也有一定的效果。

他表示，目前研究机构仍在上调台湾上市柜企业今年获利年增率至13-14%(原为7-8%)，这仍然是台股基本面的利多。此外，台股现金殖利率仍在3%以上，在亚股之间名列前茅，体质佳，加以台湾央行看来并无降息的可能性，也有利支撑外资买气。

也门胡塞武装在南部港口城市亚丁郊区与政府军激战，该国总统哈迪周四离开在亚丁的避难所前往沙特。沙特与海湾盟国战机全天对什叶派胡塞武装发动打击。沙特带头的军事干预标志着也门危机急剧升级，其中伊朗支持什叶派胡塞武装，而沙特及其他海湾逊尼派国家支持总统哈迪。

受中东情势紧张影响，布兰特原油 上日结算价涨2.71美元，或4.8%，是逾一个月最大单日涨幅。周五美国原油期货则下跌，因原油库存持续上升，但油价保持在每桶51美元上方，并接近2015年高位。

**周初摩台指结算可能压低**

富兰克林华美投信投资经理褚国廷也表示，中东情势不明，下周金融市场的动荡难免。尤其是下周一的摩台指结算，基于近期外资在现货市场的调节力道大增，将指数压低结算的可能性颇高。

他也说，若由线型看来，若是在4月底之前，台股未能突破本波高位9,775点，则确立本波的高点即是9,775点，如此一来股市可能出现较明显的中期下跌修正。

〞我看4月初股市风险蛮高的，因为如果政经环境没有改善的话，没有涨的理由。〞褚国廷说。

他也认为，台股中长线的基本面相当稳定，指数大跌的可能性并不高，目前年线9,150点附近会有坚强的支撑。下周的指数在9,338-9,390点之间料有支撑，上档在9,775点高位。

3月摩台指 将在下周一(30日)结算，本地时间1301摩台指下跌1.16%，成交349.6点。同时间台股现货 下跌0.96%。

**台币实需带动**

台湾汇市方面，本周国际美元区间整理，但外资汇入需求偏强，带动台币实质交易区间偏升，引领台币创近两个月盘中新高。

不过汇银人士认为，美国下周五将公布非农就业数据，下周汇市观望气氛料略转浓，台币实质交易将偏向整理，外资汇入续航力道将成关键。

〞外资的钱一直进来，也不去买股票，怕短进短出。〞一位官股银行交易员说。

交易员表示，尽管台股连续四日走弱，外资周四卖超台股幅度更扩至逾百亿台币，但外资交投并未转趋汇出，反而有外资保管行不计价格持续汇入，即使进口商持续逢低承接美元，也难挡目前台币区间偏多态势。交易员预估，台币的交易区间短期内料在31.2-31.4的区间。

**公债短端表现优于长端**

债市方面，交易员表示，台湾央行理监事会议后的言论温和，今年升息机率偏低。以整条殖利率曲线看，短端因有短期内不升息的养券需求，再加上近期外资汇入，部分资金流入债市停泊，因此五年以下的短券气氛较为偏多。

交易员说，不过长端方面，随着20、30年券将陆续在4、5月标售，纵然财政部已调降预计发行额度，但国际债、宝岛债发行热络的利空，还是会反映在殖利率上。

〞五年券还有养券空间，钱多殖利率就会下去。〞一位外商银行交易员说。

长券部分，一证券商交易主管表示，已经开始发行前交易的20年券104/7 报价很宽，买卖报价差距达5基点。这显示发行热络的国际债、宝岛债，还是持续受到寿险业的青睐，殖利率偏低的公债，吸引力仍差。

交易员认为，10年券可能还是会受到市场对长券标售保守态度的影响走势偏弱，不过由于有邮局等大型金融机构买盘的看顾，只要殖利率弹逾1.60%，相信还是会有承接意愿。