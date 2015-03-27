更正-《RUSSELL专栏》Fortescue呼吁铁矿石限产是愚蠢还是精明算计？

(更正：因译文有误，小标下方第三段改为“这只会遭到轻蔑的拒绝，而力拓的沃尔什就是明白拒绝了”，非“这只会使自己受到摒弃，而力拓的沃尔什正是如此。”)

撰稿 Clyde Russell 编译 陈宗琦/李春喜/秦德兴/王丽鑫

路透澳洲朗塞斯顿3月27日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group 创办人及董事长Andrew Forrest日前引人注目登高一呼，敦促同业对手限制产量以提振价格，此举背后到底存在什么样的思维？

这很容易让人像全球第二大铁矿石商力拓 的执行长沃尔什(Sam Walsh)那般，将Forrest的这番言论斥为“愚蠢”。

当Forrest周二在上海对听众表示，乐见铁矿石商“立刻抑制我们的产量，停止幼稚行为”时，有可能只是不小心把内心的想法脱口而出。

但尽管Forrest一向因其快人快语的迷人特质深受好评，还是很难想像他会如此轻率发言，这个构想不但有违法之虞，而且也会招致较大对手的奚落。

对债台高筑的Fortescue而言，铁矿石价格崩跌的打击，无疑大于力拓或第三大铁矿石商必和必拓 ，亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周一跌至每吨54.20美元的纪录低点，周四微幅回升至55.50美元。

绝望的时候会让人孤注一掷，Forrest的讲话需要从这个角度理解。

几位分析师估计，按当前的现货铁矿石价格计算，Fortescue生产的每一吨铁矿石都要赔钱。

他的公司近期也曾打算发行债券融资25亿美元，但两周前突然放弃，因为投资者要求的利率太高。

该公司本打算将融资所得用来偿还2017、2018和2019年到期的债券。虽然Fortescue说融资需求并不迫切，但取消发债显示出投资者对该公司的前景愈发谨慎。

**呼吁铁矿石限产并非真心**

可以非常肯定的是，Forrest并不是真的要限制自家的铁矿石产量，相反他预计力拓、必和必拓和最大铁矿石生产商淡水河谷 将会承担主要的压力。

因为他曾经表示，自己公司的铁矿石产量将不会超过1.8亿吨，而这个数字已经较今年的预测产量高出2,000-2,500万吨。

一边对竞争者说他们需要削减产量，另一边自己却增加产量，这只会遭到轻蔑的拒绝，而力拓的沃尔什就是明白拒绝了。

然而，Forrest的话可能是为了在铁矿石价格大跌时积累政治资本，同时将比自己大的对手描绘成“坏蛋”。

铁矿石是澳洲最宝贵的出口商品，在价格大跌后，政客们和民众正越来越警惕地关注这个行业。

澳洲大部分的铁矿石矿场都位于西澳大利亚州，包括该州州长在内的很多政客都表达了对铁矿石价格下跌及由此导致矿场使用费下降的担忧。

Colin Barnett身为支持开采的自由党所领导的西澳大利亚州州长，一直显然将矿场使用费下降，归咎于大型矿场业者及其大规模扩充铁矿石生产。

Forrest的言论可能也是在寻找替罪羊，并将自己定位为不可控的大环境下的牺牲品。

把竞争对手描述成冷漠的跨国企业，采取行动把小企业逼到绝境，这个策略由来已久。

某种程度上，力拓和必和必拓反复表示铁矿石行业应当适者生存，而他们是适者，这让Forrest等很容易采取上述策略。

矿场的低成本结构以及运营效率确实意味着，力拓和必和必拓在目前的价位水准仍能盈利。

他们向市场大量供应铁矿石驱逐竞争对手的策略确实值得质疑，但这种做法看来确实有效，过去几年确实给必和必拓和力拓股东带来好的回报。

Forrest可能也希望转移视线，不要注意过去四年增加的大量产能来自自己公司。

Fortescue自2011年以来增产约1亿吨，比力拓或必和必拓都多。不过Forrest可不希望你觉得他的公司也是导致问题的一个源头。(完) (译文审校 蔡美珍/许娜/龚芳/孙茉莉)