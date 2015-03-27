中国经济：改革劳动力调查，强化顶层设计并扩大调查范围--统计局长

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国统计局局长马建堂称，劳动力调查综合反映着宏观经济运行走势和劳动力就业失业状况，是各级统计机构今明两年工作的重中之重，要进一步改革完善劳动力调查，强化顶层设计并大调查范围。
刊登在统计局网站的新闻稿显示，马建堂在周四召开的全国劳动力调查工作会议上指出，要强化顶层设计，改革后的劳动力调查制度，统一设计方案，统一使用人口普查资料抽样框，充分利用统计系统的现有调查资源，确保调查数据真实准确可靠。
他要求，将月度劳动力调查从大城市扩大到全国地级市，调查样本既涵盖城镇地域，也涵盖乡村地域。适当增加反映就业创业、就业失业结构以及不充分就业和就业质量等方面的内容。
国家统计局于2009年在31个大城市开展了月度劳动力调查，2013年将调查范围扩大到65个大城市。新建立的全国月度劳动力调查制度将于今年7月起试行，并在适当时机发布数据。
路透本月稍早引述权威人士称，今年7月起统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。 （完）
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(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-