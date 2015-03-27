中国货币市场：七天回购止跌小涨但资金仍宽，大行跨月资金供给充裕

路透北京3月27日 - 中国银行间市场周五早盘七天期回购止跌小涨，但资金面暖意依旧，大行对跨月资金供给充裕，场内供需相对平衡。交易员认为，若央行未来继续以逆回购等方式支持流动性，资金价格仍有一定回落空间。

另外，公开市场逆回购利率在春节后已经三次下降，释放监管层引导利率下行信号。在央行对资金价格合意水平尚不明确前，下周逆回购动向依旧值得关注。

“(资金)还是挺松的，七天资金需求量大点，但大行都有供给，押信用债稍微紧一些，质押利率债还是比较容易借到的。”华东一银行交易员称。

他并预计，七天回购利率在经过此前连续下行后，跌速放缓甚至小涨并不意外。从央行不断下调逆回购利率意图来看，未来二级市场资金利率仍有下行空间，其中七天期品种有望向3.5%靠拢。

自本月中旬起，七天期质押回购利率下行势头趋明，目前最新加权利率接近3.9%，半个月时间累计跌幅约100bp。但仍较目前公开市场同期限逆回购利率3.55%高逾30bp。

对资金面后市，也有谨慎的观点存在。

北京一基金交易员称，“央行放松意图明确，但它也是在边走边看，也要综合经济形势和外部环境进行考量，这种态度之下，可能导致其操作的滞后性，进而导致市场资金面出现超预期紧张的可能性也是存在的。”

另外，新一轮IPO可能将至，不排除资金面再出现阶段性紧张的可能。

对于上清所即将上线债券的净额业务，交易员认为，短期内对资金面应该不会有太大影响，但对提升银行间市场融资效率将有所助益。

债券市场信用债回购融资的诸多限制，有望得到进一步缓解。银行间市场清算所股份有限公司（上清所）将于下周一(30日)开展债券净额业务，继现券净额外，将正式推出买断式回购和质押式回购的中央对手清算业务，这意味着清算所托管的超6万亿债券，特别是信用债的回购融资业务将有望大量释放。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1959 3.2038 -0.79

七天 3.8798 3.8596 +2.02

14天 4.3688 4.3295 +3.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8300 1.4700 +136.00

七天 3.3550 3.3900 -3.50

14天 3.9700 3.6000 +37.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2500 3.2500 +0.00

七天 3.8900 3.8800 +1.00

14天 4.4000 4.3500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 3.2060 3.2160 -1.00

七天 3.8930 3.8970 -0.40

三个月 4.8975 4.8975 +0.00