《全球汇市一周综述》美元快牛减速，欧元快要触底？

整理 李爽

路透北京3月27日 - 上周美联储发表立场温和的政策声明后，美元年初以来的欢快升势戛然而止，显然对美联储升息前景的预期下降，令多头变得愈发谨慎。本周美元涨跌势头交替进行，而这基本全看数据面脸色。

周四美国公布一系列令人鼓舞的数据，美国公债收益率亦上涨，美联储两位官员称联储应保持今年稍晚升息的计划不变，这些因素都扶助美元温和反弹，美元似乎迎来转机，但本周仍有可能连续第二周收低。

本周欧洲公布的经济数据较乐观，包括德国消费者信心指数创13年半高点，欧元区3月Markit综合PMI创近四年高位，欧洲经济显现复苏迹象，支撑欧元。但随着美元高位回调后的小幅波动，欧元也在1.1美元处上下跳窜，两周来四次失守该水准。今日欧元兑美元从1.10525回落至1.0876。

展望下周，只有ECB召开管委会会议，但并无利率决议，其他央行虽然较安静，但有一些央行重要官员发表讲话，仍值得关注。经济数据面，有多国CPI、GDP、国际贸易和制造业PMI数据公布，尤其是下周五美国重量级非农就业报告出炉，更可一窥美国经济形势并探究美国货币政策走向。

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**欧元见底？**

但由此断定美元涨势停歇、欧元触底似乎还为时尚早。分析师称，欧元的长期趋势仍是下行，美元趋势仍为上行。一方面，美联储收紧政策的前景与宽松政策在其他国家遍地开花形成鲜明对比，政策反差支撑美元；另一方面，希腊情势仍给欧元带来不确定性。

法国巴黎银行分析师在一份发给客户的研究报告中称，“欧元兑美元未能守住1.10美元证实了我们的预期，即着眼长期的市场参与人士希望在更好的价位上抛售欧元…我们认为，由于欧元区和日本的实际利率处于低位且不断下滑，这些地区的投资者可能会逢高抛售本币，美元将从中获益。”

伦敦汇丰汇市策略师Daragh Maher表示，“若有人认为欧元已见底部，则可谓相当勇敢。然而，这波行情引发部份市场人士怀疑这波多头并非没有止境。”

然分析师对欧元后市看法存在分歧。汇丰控股外汇策略全球主管DavidBloom和他的团队在周四逆势而动，将2017年年底的欧元汇价预估上调至1.20美元，而高盛和德意志银行本月将欧元预估分别下调至0.80美元和0.85美元。

**美元兑日圆和澳元反弹**

美元兑日圆略微反弹至119.27，之前沙特及其海湾盟国对伊朗支持的也门反政府武装发动空袭，重创风险意愿，曾提振避险日圆创五周高点118.33. “只要还残存有中东地缘政治风险，就会有一些日圆买盘，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。

商品货币也受到大宗商品价格震荡与中国经济增长放缓疑虑的打击。澳元兑美元回落至0.7800美元附近，本周早些时候轧空操作推动澳元触及两个月高点0.7939美元。

“交易员继续防备澳洲央行的口头干预，理论上这应该会限制澳元涨势，或许也可以解释0.7900美元水准的顽固阻力，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes说。