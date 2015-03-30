修正-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾（3月27日）

(更正：当周日期应为“3月23日-27日”，非“3月9日-13日”) 以下为路透中文新闻为您整理的(3月23日-27日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计下跌0.17%，部分消化上周巨大升幅，上周即期汇价创下逾七年最大单周涨幅。周初受中国央行行长周小川关于今年可能加快人民币资本项目开放等影响而震荡加剧，虽然有大行结汇盘不时出现，但汇价并没有继续走高，因随着月末临近，企业用汇需求也限制人民币汇率继续走高。未来走势仍要看美元、欧元等走势以及监管层的动向来判断。

公开市场操作: --春节过后，中国央行公开市场逆回购操作步伐未停，且三次下调利率，本周并转为净投放。从市场反应看，逆回购对流动性量的支持作用退居其次，借价格变化引导短端利率下行的作用被进一步强化。

业内人士认为，2月外汇占款增量略有改善，且近期人民币贬值势头也有所遏制，短期内调降存款准备金率的需求减弱；至于降息，则要继续关注通胀形势的变化。

债市: --银行间市场现券本周收益率上行幅度逐步扩大。周初股市大涨吸金推升谨慎情绪，一二级联袂走弱，随后央行调降逆回购利率10个基点及汇丰PMI初值走弱利好昙花一现，机构逢利好兑现心态影响下，卖盘依旧占据上风；而江苏省地方债发行规模公布及进出口行新债结果走高，连续引发市场看空情绪集中释放，10年国开收益率击穿4%上行逾十几个基点，抛压略重，不过随后亦有逢低买盘进入，市场波动加大，若短期利好有限，现券后市或暂难脱离弱势。

票据: --中国票据市场转贴利率本周下行约10个基点(bp)，因资金面趋缓。目前来看，季末信贷规模压力几乎可以忽略不计，资金面仍是票据价格主导。目前市场对未来流动性存向好预期，进入4月后，票据价格继续下行的可能性较大，惟幅度暂时预期有限。

股市: --本周沪综指 震荡上扬，一周累计上涨2.04%。随着增量资金继续涌入股市，A股市场结构性牛市仍得以持续，以创业板为代表的成长性继续疯涨，直至后半周才因获利抛压而回落，大盘蓝筹股的轮动对大盘形成支撑，沪综指周五收报3,691.10点。