《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--博鳌论坛：中国债务规模总体可控，准备进行更多地方债务置换--财长

中国财政部长楼继伟周五表示，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估，经人大同意后准备进行更多债务置换。

--中国数据：1-2月工业利润同比降4.2%，需求和价格下行双重施压

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%，因总需求和物价下行双重施压；不过降幅较去年12月大幅缩窄，利润降幅逐月扩大的趋势有所改变。

--《热点聚焦》稳经济先稳楼市，二套房信贷税收等实质救市举措预期未消

迫于经济下行压力仍大，稳经济要先稳楼市的现实，近期中国各地纷纷出台的降低公积金门槛等稳楼市举措率先让房产股感受春意，周五两部委有关优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知，无疑激发市场对可能出台聚集于二套房的信贷和税收等方面政策预期。

--中国经济：改革劳动力调查，强化顶层设计并扩大调查范围--统计局长

中国统计局局长马建堂称，劳动力调查综合反映着宏观经济运行走势和劳动力就业失业状况，是各级统计机构今明两年工作的重中之重，要进一步改革完善劳动力调查，强化顶层设计并大调查范围。

--中国经济：支持外资参与国内创新战略，单独科研计划无负面清单--发改委

中国国务院近日发布加快实施创新驱动发展战略的意见。国家发改委高技术产业司司长綦成元周五表示，在改革创新当中不仅支持国内企业创新，也支持外资企业，在单独的科研计划中不会制定负面清单。

--中国经济：广州将力争三到五年建成新海上丝绸之路的自由贸易港--市长

中国广州市市长陈建华表示，该市将尽快形成和推出一批创新制度，力争用三到五年时间建成新海上丝绸之路的自由贸易港。

【金融】

--亚洲金融：卢森堡正式加入亚投行，意向创始国增至28个--中国财政部

中国财政部周五称，经现有意向创始成员国同意，卢森堡正式成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至28个。

--博鳌论坛：亚投行的成立增加中投投资机会，今后会继续并购重组--董事长

中国主权财富基金--中投公司董事长丁学东表示，亚洲基础设施投资银行（AIIB）的建立使中投在亚洲地区开展投资活动多了合作伙伴，对公司的投资有更多的帮助。

--中国金融：面对坏账激增，各家银行纷纷借鉴西方手法出售不良贷款

中国经济增速降至25年来最低的同时，国内五大银行中有四家报告贷款违约激升。此后国内各家银行更多地借鉴西方同行的处理方法将不良贷款低价出售。

--中港个股：交通银行拟在境内外发行至多600亿元优先股补充资本

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四晚间公告称，拟在境内外市场发行至多600亿元人民币的优先股，以补充该行其他一级资本，其中拟在境内发行至多450亿元优先股。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》信用风险定价失衡可能加剧

中国发行地方政府债置换存量债务，在造成利率债市场供给压力，并给市场带来调整压力的同时，由于信用债的供给压力减少，在信用债清算结算等市场基础设施逐步完善的情况下，可能导致金融市场信用风险定价进一步失衡。

--中国货币市场：七天回购止跌小涨但资金仍宽，大行跨月资金供给充裕

中国银行间市场周五早盘七天期回购止跌小涨，但资金面暖意依旧，大行对跨月资金供给充裕，场内供需相对平衡。交易员认为，若央行未来继续以逆回购等方式支持流动性，资金价格仍有一定回落空间。

--中国债市动态：现券收益率和IRS相携上涨，国债期货一度触逾两个月低点

谨慎心态未改，中国银行间债市周五早盘现券依旧疲弱，不过上日收益率的快速上行，吸引些许买盘试探介入，收益率先上后下，涨幅有所缩减。另外，回购利率止跌，推动利率互换(IRS)市场全线走升，其中五年涨幅领先，曲线再增陡。

--中国票据市场：转贴利率本周随资金面缓和走低，短期内续降可能性大

受不断缓和的资金面带动，中国票据市场本周转贴利率下行约10个基点(bp)。目前来看，季末信贷规模压力几乎可以忽略不计，资金面仍是票据价格主导。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

人民币兑美元即期周五早盘小幅走贬，因隔夜欧元反弹遇阻，美指探底上扬，人民币中间价跟随回落，加之月末临近，企业有较强购汇需求，早盘即期一度靠近6.22的本周低点。

--《离岸人民币综述》纳入SDR能否让人民币一跃成为国际性货币？

针对国际货币基金组织（IMF）今年将评估人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子，中国高层近期频频释放出强烈加入的意愿，并承诺进一步扩大人民币可兑换程度和资本项目开放的改革。

--投行观点：中国欲加入SDR或加速金融开放，引人民币升值压力--中金

中国国内投行--中金发布报告称，由于国际货币基金组织（IMF）今年将对特别提款权（SDR）进行评估，中国金融开放措施的推出速度可能很快；同时，也带给人民币一定的升值压力。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘

中国股市沪综指周五小幅收升，并连续第三周上涨。分析师指出，今日大盘维持震荡整理格局，受政策利好的房地产板块，“一带一路”概念股表现较好，而以全通教育为代表的创业板高价股前期涨幅较大，短期仍有回调风险。

--中国基金：证监会放行公募基金透过港股通投资港股，不再通过QDII

中国证监会周五发布公募基金参与沪港通交易的相关指引。证监会新闻发言人邓舸表示，基金管理人今后可以募集资金去投资香港股票，不再需要透过合格境内机构投资者（QDII）机制。

--《技术分析》中国股市沪综指3,700点上方短线压力加大

中国股市沪综指本周继续创出新高后高位震荡。技术面显示，股指周内多次上攻3,700点上方皆冲高回落，市场信心有不足迹象，短线受5日及10日均线上行依托，大盘仍有机会再度冲击新高，但该整数关口之上压力仍大，若反复攻击不成将遭遇卖压集中释放。

--中国证券：新股首发受理审核最早或于5月下放至交易所--报载

中国证券时报周五报导称，新股首发（IPO）受理和审核最早或于5月下放至沪深交易所，发审会将被交易所聆讯质询委员会取代。聆讯质询委员会审核通过的项目，发行批文依然会由证监会控制。

--《台湾金融市场一周展望》中东战云密布提高金融市场变数，长假在即不利买气

3月季底即将结束之际，中东情势战云密布，提升全球金融市场变数。台股本周自高档震荡向下，分析师认为，下周季底作帐行情可能转为结帐出场，且清明节四天长假在即，观望气氛浓厚不利市场买气，市场料加剧震荡。

--中国电力：火电上网电价二季度将下调，销售电价或迎首次联动--报载

中国经济参考报周五报导，中国火电上网电价和销售电价或将在今年二季度迎来下调，电力企业或因此减利约473亿元人民币。

--中国企业：海外并购收效甚好，让怀疑者动摇

中国企业近几年通过并购扩张在国际版图上的收效甚好，这对中国化工集团可能是个鼓舞。中化出价77亿美元并购了意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)，整合工作即将展开。

--中国钢铁：宝钢在上海自贸区的铁矿石大宗交易平台拟年中成立

中国大型钢铁企业宝钢集团正在上海自贸区筹建铁矿石大宗交易平台，计划在今年中注册完毕，将打造成大宗商品铁矿石贸易的新型电子商务平台。

--中国国企：中船集团和中船重工两大船企高层领导互换，否认合并传闻