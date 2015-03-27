巴西个股：Petrobras将退出日本，关闭冲绳炼厂--日经

路透东京3月27日 - 日经新闻周五报导，巴西国家石油公司(Petrobras) 正退出日本，因石油需求萎缩，最快将在今年关闭其位于冲绳的炼厂，并将把兴建完工后的一处进口码头寻求出售给另一家同业。

Petrobras最早曾在2011年表示，考虑把冲绳西原町日炼10万桶的炼厂出售，把焦点放在开发国内陆上石油探勘。

但到现在为止都还没有卖出。行业消息及分析师已说过，对于这么一座小型简单炼厂有兴趣的买家有限，该炼厂仅在日本加工昂贵原油，而日本的燃料需求正因人口老龄化而消退当中。

日经报导指出，Petrobras将在当地兴建一个石油码头，以接收来自韩国及其他日本炼厂的燃料油品，之后再找机会把这项设施出售给另一家石油业者。报导中并未说明消息来源。

负责营运这座炼厂者为Petrobras全资子公司Nansei Sekiyu，该公司发言人说公司尚无法立即对日经报导做出评论。

Petrobras稍早时曾考虑把这座炼厂升级，增设更为复杂的其他装置，并提高对中国销售。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)