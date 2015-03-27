巴西个股：Petrobras将退出日本，关闭冲绳炼厂--日经

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透东京3月27日 - 日经新闻周五报导，巴西国家石油公司(Petrobras) 正退出日本，因石油需求萎缩，最快将在今年关闭其位于冲绳的炼厂，并将把兴建完工后的一处进口码头寻求出售给另一家同业。
Petrobras最早曾在2011年表示，考虑把冲绳西原町日炼10万桶的炼厂出售，把焦点放在开发国内陆上石油探勘。
但到现在为止都还没有卖出。行业消息及分析师已说过，对于这么一座小型简单炼厂有兴趣的买家有限，该炼厂仅在日本加工昂贵原油，而日本的燃料需求正因人口老龄化而消退当中。
日经报导指出，Petrobras将在当地兴建一个石油码头，以接收来自韩国及其他日本炼厂的燃料油品，之后再找机会把这项设施出售给另一家石油业者。报导中并未说明消息来源。
负责营运这座炼厂者为Petrobras全资子公司Nansei Sekiyu，该公司发言人说公司尚无法立即对日经报导做出评论。
Petrobras稍早时曾考虑把这座炼厂升级，增设更为复杂的其他装置，并提高对中国销售。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-