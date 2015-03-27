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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 12:46 BJT

《全球市场》亚股涨跌互现；中东地缘政治忧虑挥之不去而油价下跌

周四受也门消息影响，股市普遍下跌。德国DAX指数 跌1%，该指数上周初触及纪录高位。

美国股市同样收跌，但是受强劲美国经济数据提振，主要股指在收盘时已收复多数失地。

市场在关注阿拉伯半岛局势的同时，也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的讲话。

叶伦将就货币政策发表讲话；鉴于美联储上周温和表态拖累美元下挫，市场必将对叶伦这次的讲话细致解读。(完)
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