美国个股：摩根大通保住2014最佳表现投资银行宝座，但营收下滑6%

路透伦敦3月26日 - 周五的新数据显示，美国摩根大通 银行保住2014年最佳表现投资银行宝座，尽管营收下滑6%。

根据行业分析机构Coalition汇编的排名，摩根大通2014年投资银行业务营收达220亿美元，较2013年的233亿美元有所下滑。

摩根大通的固定收益、外汇与商品(FICC)交易业务表现最为逊色，营收下挫12.8%，至109亿美元，不过仍在这个领域领先群雄。

证券业务方面，摩根士丹利(Morgan Stanley) 以59亿美元的营收力压摩根大通，位居榜首，较2013年摩根大通称霸的51亿美元高出了15.7%。

摩根大通在投资银行的顾问与业务开发方面的营收也有所增长。占据榜首的摩根大通2014年营收为61亿美元，较上年增长将近7%。

美国银行业者的表现持续名列前茅。高盛公司(Goldman Sachs) 在投资银行整体表现排名第二；花旗集团(Citigroup) 、美银美林 与德意志银行(Deutsche Bank) 并列第三。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)