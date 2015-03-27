美国个股：亚马逊洽购在线奢侈品零售商Net-a-porter--福布斯杂志

路透3月26日 - 据美国《富比士(福布斯)》杂志援引一位知情人士的话报导，亚马逊 正在就收购在线奢侈品零售商Net-a-porter进行谈判，该交易有望成为这家电子商务巨头迄今为止进行的最大一宗收购，但谈判处于初期阶段，并有可能会破裂。

Women's Wear Daily最先报导了这一潜在交易。据《富比士》杂志援引上述知情人士的话报导，该交易对Net-a-Porter的估值可能低于Women's Wear Daily之前报导中提到的20亿欧元。

《富比士》杂志还称，总部位于西雅图的亚马逊一直在关注高端时尚零售行业，该公司若与Net-a-Porter达成交易，则意味着亚马逊对这个对其而言还不是很擅长的领域做出了新的承诺。

“(亚马逊)是这个领域的初来者，”亚马逊首席执行长贝佐斯在2012年接受美国纽约时报采访时称，他还称，亚马逊正在对时尚领域进行“大手笔”投资，旨在让顶级品牌相信，亚马逊希望和他们合作，而不是对抗。

有媒体在2014年报导，亚马逊正在就以12亿美元收购印度时尚零售商Jabong.com进行谈判。

Net-a-Porter由奢侈品集团Richemont 所有。Richemont在2010年以3.92亿欧元收购了总部位于伦敦的Net-a-Porter。

由于不在正常上班时间，未能立即联系到亚马逊、Net-a-Porter和Richemont就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)