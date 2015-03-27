中国经济：支持外资参与国内创新战略，单独科研计划无负面清单--发改委

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国国务院近日发布加快实施创新驱动发展战略的意见。国家发改委高技术产业司司长綦成元周五表示，在改革创新当中不仅支持国内企业创新，也支持外资企业，在单独的科研计划中不会制定负面清单。
他在国新办政策吹风会上并称，鼓励和引导外资机构参与中国的科研计划，无论是在基础研究还是在应用研究。
“中国仍将继续深化改革，进一步加大对外开放...在改革创新当中不仅支持国内企业创新，也支持国外企业。”他说，在单独的科研计划里不会有负面清单，研发计划完全按照国家统一部署。
国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》明确提出，积极引导外资研发中心，开展高附加值的原创性的研发活动，吸引国际知名科研机构来华联合组建科研中心。
发改委副主任林念修在同一场合表示，要发挥市场导向作用，突出企业作为市场主体，政府在支持企业创新方面，要做好铺路、赋权和造血三件事。
“措施要跟上，构建严格的知识产权保护制度，优化相关领域的行业监管和市场转入，打破行业垄断，调整资源配置，最大程度释放全社会创造活力。”他并称，强化对企业创新的普惠性财税政策的支持，降低享受税收政策的门槛。
他同时透露发改委正在牵头制定“互联网+”计划，以培育新的业态和经济增长点。
为加快实施创新驱动发展战略，中国国务院日前表示，营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-