中国电力：火电上网电价二季度将下调，销售电价或迎首次联动--报载

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国经济参考报周五报导，中国火电上网电价和销售电价或将在今年二季度迎来下调，电力企业或因此减利约473亿元人民币。
经济参考报援引消息人士称，与前两次只有上网电价调整不同，此番销售电价也将同步下调；调价后，预计全国电价平均降幅超过每千瓦时0.015元。
“春节前发改委价格司又召集了两大电网、五大发电集团以及中电联的相关人士开会讨论，上网电价肯定要下调，销售电价也将有一定程度的下浮。”经济参考报援引消息人士表示。
报导称，本次电价下调的幅度将参考各地的煤炭价格变动幅度，预计将在每千瓦时0.01元到0.03元，平均降幅超过每千瓦时0.015元。
2012年12月25日，中国国务院发文提出，当电煤价格波动幅度超过5%时，以年度为周期，相应调整上网电价；此后于2013年10月和2014年9月，上网电价曾两度下调。
中国国家能源局副局长王禹民之前表示，将还原电力商品属性，形成由市场决定电价的体制，并要逐步打破垄断；此后，中国证券报报导，新电改方案已内部下发，明确管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-