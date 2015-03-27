版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:46 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增5亿台币，连续五周净增

路透台北3月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增5亿台币，连续五周累计净增1,528亿台币，央行
存单未到期余额为6兆(万亿)9,162.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额亦净增232亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   3/23       626.00             625.00           -1.00
   3/24     5,644.00           5,643.00           -1.00
   3/25     2,280.50           2,282.50           +2.00
   3/26     3,110.50           2,912.50         -198.00
   3/27        41.00             244.00         +203.00
 总计      11,702.00          11,707.00           +5.00
 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   3/23              54.00                   13.00
   3/24              17.00                    9.00
   3/25              31.00                    8.00
   3/26              30.00                   11.00
   3/27              29.00                   11.00
 总计               161.00                   52.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐