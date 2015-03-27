投行观点：中国欲加入SDR或加速金融开放，引人民币升值压力--中金

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国国内投行--中金发布报告称，由于国际货币基金组织（IMF）今年将对特别提款权（SDR）进行评估，中国金融开放措施的推出速度可能很快；同时，也带给人民币一定的升值压力。
中金最新发布的报告称，为加入SDR创造良好条件，中国短期内将迅速提升人民币的自由使用程度，包括加快外汇管理制度改革；增加资本项下人民币可兑换程度，加快实现“深港通”、放宽银行间市场准入；以及升级自贸区金改并逐步复制推广。
“货币当局可能进一步减少外汇干预，扩大人民币汇率的波动区间。”中金指出。
中金认为，这意味着外汇占款作为基础货币的投放渠道将继续弱化，中国央行在短期内需要通过大幅降准来提高货币乘数，而长期需要寻找货币投放的替代机制，特别是通过公开市场操作增持国内债券。
此外，中金报告称，短期看，市场对人民币加入SDR的预期或引发对人民币的追捧，给人民币带来一定升值压力；该因素下，预计人民币不会出现大幅贬值。
中金预测，鉴于人民币国际化近年的快速进展，以及中国经济影响力和金融开放程度扩大，人民币今年加入SDR的可能性在五成以上。（完） (发稿 李贺； 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-