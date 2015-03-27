中国汇市：人民币早盘小贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 人民币兑美元 即期周五早盘小幅走贬，因隔夜欧元反弹遇阻，美指探底上扬，人民币中间价跟随回落，加之月末临近，企业有较强购汇需求，早盘即期一度靠近6.22的本周低点。
交易员并指出，除了月末购汇需求外，离岸与境内价差稍稍有些扩大，这可能会激起一定的套利欲望，但套利空间有限。估计在3月结束前，即期仍可能维持稳中偏弱走势。
“即期走势和隔夜美元 变化有直接关系，另外月底加季度末，客盘购汇是有些预期的，现在看这个位置还是挺有支撑的，”某外资行交易员表示，“当然，早盘中资大行有小结汇，但动作明显不如前几日那么明显。”
隔夜美元探底96.17的三周低点后展开反弹，交易员认为，前期美元快速调整之后，还是有反弹的要求的。而欧元兑美元隔夜触及1.1关口之后，抛压较重，欧元调整也会让人民币承压。
全球汇市方面，周四美元指数探底反弹，并录得本周最大涨幅，交易商重建美元看涨押注。
北京时间13：13，人民币兑美元即期报6.2177元，上日收报6.2124元。今日人民币兑美元中间价 为6.1397元，上日中间价为6.1375元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3705/55，上日尾盘为6.3635。
北京时间13:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2213/49元，上一交易日尾盘报6.2151元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-