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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 13:27 BJT

中国汇市：人民币早盘小贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

路透北京3月27日 - 人民币兑美元 即期周五早盘小幅走贬，因隔夜欧元反弹遇阻，美指探底上扬，人民币中间价跟随回落，加之月末临近，企业有较强购汇需求，早盘即期一度靠近6.22的本周低点。

交易员并指出，除了月末购汇需求外，离岸与境内价差稍稍有些扩大，这可能会激起一定的套利欲望，但套利空间有限。估计在3月结束前，即期仍可能维持稳中偏弱走势。

“即期走势和隔夜美元 变化有直接关系，另外月底加季度末，客盘购汇是有些预期的，现在看这个位置还是挺有支撑的，”某外资行交易员表示，“当然，早盘中资大行有小结汇，但动作明显不如前几日那么明显。”

隔夜美元探底96.17的三周低点后展开反弹，交易员认为，前期美元快速调整之后，还是有反弹的要求的。而欧元兑美元隔夜触及1.1关口之后，抛压较重，欧元调整也会让人民币承压。

全球汇市方面，周四美元指数探底反弹，并录得本周最大涨幅，交易商重建美元看涨押注。

北京时间13：13，人民币兑美元即期报6.2177元，上日收报6.2124元。今日人民币兑美元中间价 为6.1397元，上日中间价为6.1375元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3705/55，上日尾盘为6.3635。

北京时间13:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2213/49元，上一交易日尾盘报6.2151元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)
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