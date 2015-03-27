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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 13:23 BJT

背景资料：中国政府最新房地产相关政策及表述一览

路透北京3月27日 - 中国房地产市场去年以来下行压力加剧，中央政府自下半年来陆续推出支持楼市的举措，今年政府工作报告中明确表示，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，稳定住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。

以下为近期中央政府房地产相关政策及表述一览：

**土地**

*--国土部、住房城乡建设部3月27日联合下发通知称，要有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模，对住房供过于求的，要适当控制2015年住房开发建设规模、进度。

要求房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大的市、县，可以根据市场状况，研究制订未开发房地产用地的用途转换方案。

**公积金**

--中国住房和城乡建设部部长陈政高3月表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。希望各地更好地发挥主动性，采取多种措施，用好用足住房公积金。

**金融**

--中国人民银行自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。此前已于去年11月将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准。

--2014年9月30日，中国央行和银监会表示，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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