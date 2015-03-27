《离岸人民币综述》纳入SDR能否让人民币一跃成为国际性货币？

* 人民币加入SDR只是时间问题

* 中国高层释放人民币纳入SDR强烈意愿

* 倒逼金融和资本项目开放进程

* 加入SDR是一个硬币两面，权利和义务并行

作者 李文科

路透北京3月27日 - 针对国际货币基金组织（IMF）今年将评估人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子，中国高层近期频频释放出强烈加入的意愿，并承诺进一步扩大人民币可兑换程度和资本项目开放的改革。

市场也相信，人民币今年纳入SDR货币篮子的概率非常大，那么纳入货币篮子后的人民币真的会插上翅膀，一跃成为国际性货币吗？答案是不确定的。

可以说，纳入SDR货币篮子更像是给人民币打开了一扇大门，但能否成为真正的国际性货币仍取决于很多因素，尤其是中国经济增长状况及资本项目可兑换进程等。而在这条路上，目前构成SDR篮子货币的四种货币中，有些不算成功，比如日圆；有些可以说是成功了，比如美元、欧元和英镑。

衡量国际性货币一般是用贸易结算货币、交易货币和储备货币三个指标来衡量，而经过最近五年的努力，人民币在这些方面已进展迅猛。根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，人民币已成为全球第五大支付货币、第二大常用跟单信用证交易货币，以及全球第七大国际结算货币。且据外资投行估计，目前有超过60家央行投资了人民币。

“成为SDR篮子货币，意味着人民币可以名正言顺地向全球提供公共产品，从而作为全球金融稳定的重要的组成部分，这是作为第二大经济大国的经济担当和经济责任。”中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红指出。

她并认为，若人民币加入SDR货币篮子得到IMF各成员国的官方认可，进入到各国中央银行的储备货币行列，人民币将获得国际储备货币的稳定性和长期性，亦将为目前国际金融体系改革的一个重要目标即货币多元化，以及国际金融体系的稳定做出直接的贡献。

目前中国央行与全球很多国家均签订了双边货币互换协议，人民币加入SDR篮子货币，也将更便利地实现其真正的互换功能。

按照IMF的解释，特别提款权的持有者可以通过两种方式以其持有的特别提款权换取这些货币：一是通过成员国之间的自愿交换安排；二是基金组织指定对外状况强健的成员国，以可自由使用的货币从对外状况薄弱的成员国购买特别提款权。除了作为补充储备资产外，特别提款权还是基金组织和其他一些国际组织的记账单位。

作为SDR篮子货币，人民币的国际信用等级将得以提升，在国际金融危机时为有需要的国家提供流动性，并更多被选择用于货币计量、商品交易和结算使用，这对于一直在谋求全球大宗商品定价权、且在该领域推进以人民币计价的中国而言更具有意义。

**一个硬币的两面**

不过，权利和义务如同一个硬币的两面。一旦加入SDR货币篮子，被提升了国际信用的人民币也就真正纳入国际社会的视野，也将承担更多的责任。除了进一步开放资本账户，扩大人民币的国际使用外，还需要为国际社会提供足够的流动性，继续深化金融改革，维护国际金融的安全，并在本国货币政策中注重国际协调等。

特别提款权是IMF于1969年创造的一种用于补充成员国官方储备的国际储备资产。按照IMF的解释，特别提款权不是货币，也不是对基金组织的债权，而是对基金组织成员国的可自由使用的货币的潜在求偿权。

人民币能否成为真正的国际货币，更多是一种市场行为。只有币值相对稳定，国际社会对中国未来经济增长有信心，其他国家和市场主体才会提升持有人民币进行贸易、结算和储备的兴趣，而这才是人民币国际化的源泉。

另一方面看，加入SDR，将倒逼国内金融改革、资本账户开放以及中国稳步推进的人民币汇率形成机制改革，从而向更市场化的方向迈进，而这也是中国高层和监管官员最近频频传递出的市场讯号。

中国国务院总理李克强周一称，今年适逢IMF对SDR进行审查。中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

他表示，中国将推出有针对性的改革措施，加快实现人民币资本项目基本可兑换，提高人民币可自由使用程度，为国内个人跨境投资和境外机构投资者投资中国资本市场提供更多便利，用开放带动改革。

中国央行副行长兼外管局局长易纲在两会期间亦称，人民币加入SDR，有利于扩大SDR的代表性，同时也有利于推动国际货币体系的改革。希望人民币在可见的、不远的将来能够成为SDR的篮子货币。

当然，如果纳入SDR货币篮子，人民币国际化的进程将进入快车道，人民币国际化的深度和宽度也将得到拓展，人民币离岸市场的规模、互换交易以及其他产品的需求将大幅度提升。

不过值得关注的是，纳入IMF成员国中央银行的外汇储备，在危机发生时发挥特别提款权的作用，也对人民币以及中国央行的货币政策提出难题，这势必对中国的汇率稳定、流动性管理、跨境资本的流动、国内金融体系的运行以及货币政策的有效性提出严峻的挑战。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 15,218.5 60

法巴 11,151.2 25

渣打 9,972.4 25

巴克莱 3,000.0 2

星展 2,402.6 14

德意志 1,664.5 4

**本周市场动态**

--按市值计中国第二大银行--建设银行 力争今年实现全球主要目标市场布局计划，三位消息人士周四透露，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。

--汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，预计到2020年时，跨境贸易人民币结算将占中国整体贸易50%以上，比目前比重增加超过一倍。

--台湾泛官股银行--彰化银行 周四表示，第三家大陆分行--福州分行上日已获得中国银监会核准开业及开办人民币业务，成大陆去年底修订外资银行管理条例后，首家获准同时开业并开办人民币业务的台资银行大陆分行。

--两位消息人士周三表示，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至更多品种。

--两位消息人士周二指出，韩国水资源公社(Korea Water Resources Corporation)三年期宝岛债正以4.8%询价。