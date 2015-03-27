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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 14:04 BJT

《全球汇市》美元脱离低点但可能第二周周线下跌，关注叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0885 1.0883 +0.02 -10.02 1.2097

美元/日圆 119.17 119.18 -0.01 -0.43 119.68

欧元/日圆 129.72 129.70 +0.02 -10.40 144.78

美元/瑞郎 0.9640 0.9627 +0.14 -3.03 0.9941

英镑/美元 1.4848 1.4848 +0.00 -4.66 1.5573

美元/加元 1.2500 1.2481 +0.15 +7.59 1.1618

澳元/美元 0.7799 0.7826 -0.35 -4.52 0.8168

新西兰元/美元 0.7576 0.7596 -0.26 -2.83 0.7797

澳元/日圆 92.940 93.270 -0.35 -4.92 97.750

新西兰元/日圆 90.280 90.510 -0.25 -3.25 93.310

英镑/日圆 176.94 176.96 -0.01 -5.06 186.38

澳元/新西兰元 1.0289 1.0293 -0.04 -1.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/汪红英/杜明霞 审校 李春喜/王兴亚/于春红)
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