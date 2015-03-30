重温稿-《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月23日-27日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国数据：3月汇丰制造业PMI初值创11个月最低，政策仍料偏向积极

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

--中国政策：强化资本市场对技术创新支持，壮大创投和资本市场--国务院

为加快实施创新驱动发展战略，中国国务院表示，营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。

--中国经济：加快国有资本投资及运营公司试点，加大国企国资改革力度--国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，要继续加大国企国资改革力度，加快国有资本投资公司、运营公司试点。创新商业模式，增强国有企业活力，提升利润率，促进税收增加。

--中国房地产：合理安排住房和用地供应规模，适当控制今年住房开发建设进度--国土部

中国国土资源部周五发布通知称，要有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模，对住房供过于求的，要适当控制2015年住房开发建设规模、进度。

--中国法规：落实税收法定2020年前不再出台新的税收条例--人大法工委

中国全国人大常委会法工委负责人周四表示，为落实税收法定原则，2020年前不再出台新的税收条例；拟新开征的税种，将根据相关工作的进展情况，同步起草相关法律草案，并适时提请全国人大常委会审议。

--中国税收：企业兼并重组暂免三年土地增值税，但房企不适用--财政部

为减轻企业兼并重组负担，继不久前企业兼并重组获所得税优惠后，中国财政部和国家税务总局公布暂免此类企业土地增值税，暂免期限为2015年1月1日至2017年12月31日。

--中国数据：1-2月工业利润同比降4.2%，需求和价格下行双重施压

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%，因总需求和物价下行双重施压；不过降幅较去年12月大幅缩窄，利润降幅逐月扩大的趋势有所改变。

--中国经济：基础设施是“一带一路”构想的基础，应优先发展--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任何立峰表示，“一带一路”战略构想的内涵之一就是打造现代版的互联互通，而基础设施是基础，应作为优先发展领域。

--中国房地产：发挥住房公积金潜力，降门槛增加公积金贷款额度--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高近日表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。

--中国经济：2014年土地出让收入增长3.1%，增速逐季回落--财政部

中国固定资产投资步伐放缓以及房地产市场的低迷，导致2014年土地出让收入增速逐季回落且地区分化明显，全年土地出让收入4.29万亿元人民币，同比增长3.1%。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：今年实现人民币资本项目可兑换，货币政策仍稳健--行长

中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

--中国经济：希望通过加入SDR促开放，提高人民币可自由使用程度--总理

中国国务院总理李克强指出，今年适逢国际货币基金组织（IMF）对特别提款权（SDR）进行审查。中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

--中国财政：地方政府专项债包括新增专项债及存量债务置换专项债--财政部

中国财政部周三发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。

--中国外汇：资本流出说法无支撑，稳步实现资本项目可兑换可行--外管局

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四称，唱衰中国经济断言资本流出没有数据支撑。1-2月跨境收支在监测范围内还是净流入，而企业和个人正优化其资产负债表的币种结构，更多增加美元资产，而不是资金流出境外，且国际收支基础数据也不支持相关资本流出。

--人民币汇率：当前汇率水准适宜且反映汇率供需--中国央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。

--《分析》中国央行三降逆回购利率表心迹，外占改善减短期降准压力

春节过后，中国央行公开市场逆回购操作步伐未停，且三次下调利率，本周并转为净投放。从市场反应看，逆回购对流动性量的支持作用退居其次，借价格变化引导短端利率下行的作用被进一步强化。

--中国金融：面对坏账激增，各家银行纷纷借鉴西方手法出售不良贷款

中国经济增速降至25年来最低的同时，国内五大银行中有四家报告贷款违约激升。此后国内各家银行更多地借鉴西方同行的处理方法将不良贷款低价出售。

--中国金融：拟进一步对境外机构开放银行间市场，额度审批制改备案制--消息

两位消息人士周三表示，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至更多品种。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国电力：火电上网电价二季度将下调，销售电价或迎首次联动--报载

中国经济参考报周五报导，中国火电上网电价和销售电价或将在今年二季度迎来下调，电力企业或因此减利约473亿元人民币。

--中国钢铁：加快兼并重组，力争2025年形成3-5家超大型钢铁集团--工信部

中国工业和信息化部称，未来10年将加快兼并重组步伐，力争到2025年，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于60%，并形成三到五家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁集团。

--中港股业绩：中国工商银行去年净利按年增5%，基本符合预期

全球资产最大的银行--中国工商银行周四公布，去年净利按年增长5%，基本符合市场预期。该行2014年全年净利为2,758亿元人民币，上年度净利则为2,626亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,783.54亿元。

--中港股业绩：中国银行去年净利按年增8.08%，略高于市场预期

按市值计中国第四大银行--中国银行周三公布，去年净利按年增长8.08%，略高于此前市场预期。中行2014年全年净利为1,696亿元人民币。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,685.07亿元。中行上年度净利则为1,569亿元。

--中港股业绩：交通银行去年净利按年增5.7%，略高于市场预期

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四公布，去年净利润按年增长5.7%，略高于此前市场预期。该行年报显示，其2014年净利为658.5亿元人民币，上年净利则为622.95亿元。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为645.11亿元。

--中港股业绩：中石油去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期

中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司周四公布，去年度净利同比下降17.3%，基本符合市场预期，主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。

--中港股业绩：中石化去年净利倒退三成，且料今年首季净利降至近盈亏平衡

受累去年第四季油价＂断崖式＂下跌，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司去年第四季度出现亏损，全年净利按年则倒退近三成；公司并预警今年首季净利润同比将大幅下降，预计将处于盈亏平衡点附近。

--《焦点》中国钢铁业国内处境日益艰难，寄望政府支持海外布局