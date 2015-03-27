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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 14:24 BJT

韩国汇市：韩元收高，周线创11个月来最大涨幅

路透首尔3月27日 - 韩国韩元 周五上扬，受到出口商美元卖盘的提振，本周创下11个月来最大周度涨幅。

韩元兑美元 收高0.4%至1,103.3，周四国内市场收报1,108.0。韩元本周上涨1.8%，为去年4月初以来最佳表现。(完)

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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