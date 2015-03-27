新兴汇市：新兴亚币本周有望再度收涨，受美联储加息时间不确定提振

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透新加坡3月27日 - 多数新兴亚洲货币周五持坚，本周有望再度收涨，受围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性提振。
韩元 创近一年来的最好单周表现，受出口商的月末结算需求提振，韩元本周累计涨幅将位于亚洲货币之首。
中国人民币 下跌，本周可能收跌，为一个月来首见。
美元指数 本周料连续第二周下跌。
“我们可望看到新兴亚币还进一步稍涨，因美元偏软以及空头回补，”马来亚银行驻新加坡汇市研究主管Saktiandi Supaat称。
**新兴亚币本周周线多上扬**
韩元兑美元本周上涨1.8%，据汤森路透数据，此为2014年4月以来单周最大升幅。
马币(林吉特) 周线上扬1.7%，因投资人削减空仓及油价反弹。
台币 本周累计已升0.9%；坡元 涨0.8%。
印尼卢比 上涨0.6%，泰铢 则涨0.5%。
然而分析师怀疑新兴亚币的涨势能否持续，因预期今年稍晚美国将开始升息。
分析师称，若美国下周公布的3月非农就业报告显示经济增长动能强劲，新兴亚币或将再度回落。
“这波(美元)修正提供了买入美元/亚币的良机。”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻新加坡亚洲的亚洲策略主管Sean Yokota称。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.15 119.18 +0.03 +0.43 119.66
坡元 1.3694 1.3708 +0.10 -3.17 1.3260
台币 31.282 31.405 +0.39 +1.39 31.718
韩元 1103.02 1108.00 +0.45 -0.34 1099.30
泰铢 32.58 32.52 -0.18 +0.98 32.90
菲律宾披索 44.80 44.83 +0.08 -0.17 44.72
印尼卢比 13050.00 13018.00 -0.25 -5.13 12380.00
印度卢比 62.61 62.67 +0.10 +0.68 63.03
马币 3.6715 3.6620 -0.26 -4.77 3.4965
人民币 6.2115 6.2124 +0.01 -0.12 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/张若琪 审校 蔡美珍/龚芳/李婷仪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-