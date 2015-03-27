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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 14:49 BJT

新兴汇市：新兴亚币本周有望再度收涨，受美联储加息时间不确定提振

路透新加坡3月27日 - 多数新兴亚洲货币周五持坚，本周有望再度收涨，受围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性提振。

韩元 创近一年来的最好单周表现，受出口商的月末结算需求提振，韩元本周累计涨幅将位于亚洲货币之首。

中国人民币 下跌，本周可能收跌，为一个月来首见。

美元指数 本周料连续第二周下跌。

“我们可望看到新兴亚币还进一步稍涨，因美元偏软以及空头回补，”马来亚银行驻新加坡汇市研究主管Saktiandi Supaat称。

**新兴亚币本周周线多上扬**

韩元兑美元本周上涨1.8%，据汤森路透数据，此为2014年4月以来单周最大升幅。

马币(林吉特) 周线上扬1.7%，因投资人削减空仓及油价反弹。

台币 本周累计已升0.9%；坡元 涨0.8%。

印尼卢比 上涨0.6%，泰铢 则涨0.5%。

然而分析师怀疑新兴亚币的涨势能否持续，因预期今年稍晚美国将开始升息。

分析师称，若美国下周公布的3月非农就业报告显示经济增长动能强劲，新兴亚币或将再度回落。

“这波(美元)修正提供了买入美元/亚币的良机。”瑞典北欧斯安银行(SEB)驻新加坡亚洲的亚洲策略主管Sean Yokota称。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.15 119.18 +0.03 +0.43 119.66

坡元 1.3694 1.3708 +0.10 -3.17 1.3260

台币 31.282 31.405 +0.39 +1.39 31.718

韩元 1103.02 1108.00 +0.45 -0.34 1099.30

泰铢 32.58 32.52 -0.18 +0.98 32.90

菲律宾披索 44.80 44.83 +0.08 -0.17 44.72

印尼卢比 13050.00 13018.00 -0.25 -5.13 12380.00

印度卢比 62.61 62.67 +0.10 +0.68 63.03

马币 3.6715 3.6620 -0.26 -4.77 3.4965

人民币 6.2115 6.2124 +0.01 -0.12 6.2040

(完)

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