路透专访：国际业务将成建行新盈利点，今年完成全球目标市场布局--董事长

* 传统盈利模式受挑战，国际业务为新增长点

* 发力海外人民币大资管业务

* 今年实现全球主要目标市场布局计划

* 欧洲布局是下一步重点

路透香港3月27日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 董事长王洪章称，随着中国经济进入新常态，建行境内业务以利差为主的传统盈利模式已面临巨大挑战，急需通过战略转型确立新的发展优势，国际业务是新的盈利增长点。

紧随一带一路的发展战略，建行也将实现全球目标市场布局定为今年的首要任务，新丝绸之路的中线终点--欧洲，将是重点布局并展开业务的区域。

“我们计划到2020年，实现外币资产与海外资产合计在集团中占比超过15%，”王洪章日前接受路透专访时称，届时，建行的海外资产总额将突破5,000亿美元，海外业务税前利润在集团利润占比达到7%左右的目标。

截至2014年6月末，建行海外机构资产总额1,662亿美元，税前利润4.83亿美元，同期其净利润总计约为220亿美元。

王洪章认为，当前中国经济进入下行周期，利率市场化进入“最后一公里”、金融脱媒不断加快，建行急需通过战略转型确立新的发展优势。而国际业务正是新盈利增长点，可以撬动全行战略转型、实现集团利润稳健增长。

随着近日上市银行业年报的陆续披露，业绩增速下降成为各大银行共性，这亦显示国内银行业持续近10年的利润“黄金”增长时代或已结束，“谋变”成为国有大行们最为迫切的事情。

本周三，建行在伦敦证券交易发行了欧洲第一只以人民币计价和交易的跨境RQFII货币市场ETF基金，该只基金由建行旗下子公司建银国际创设。这是建行自去年6月获批担任英国首家人民币清算银行后，欧洲离岸人民币业务的又一重大突破。

“这次在欧洲推出的人民币计价和交易的ETF产品，是建行海外人民币大资管业务的重大突破。”王洪章称。

这只基金能让在国际投资者在中国境内市场买入人民币10亿元额度的短期债券。

“去年8月，在陪同马凯副总理访英期间，我与伦敦证交所签订了战略合作协议，双方就计划推出这第一款人民币产品，以此打通跨境通道，提高人民币在欧洲市场的使用率及认可度。”他回忆道。

他表示，在英国成立基金是建行国际化转型新的尝试，而英国政府对建设伦敦离岸人民币市场的坚定承诺和对人民币国际化的信心，亦对建行选择在当地推出人民币创新产品至关重要。

2014年建行伦敦成功获得伦敦人民币业务清算行资格，成为中国首个在亚洲以外的国家（地区）的人民币清算行，又首获中资机构在欧洲RQFII牌照，年底，建行伦敦还取得了分行牌照。

此外，建行收购巴西BIC 银行总股本72.00%的股份，是迄今中资商业银行在海外规模最大的控股权收购。

从目前已公布的几大银行年报看，国有大行纷纷加大了海外布局步伐，去年工行 境外机构实现净利润折合人民币151亿元，同比增长35.6%；中行 海外业务税前利润86.56亿美元，同比增长29.91%，占集团税前利润的22.98%。交行去年的国际化战略也取得了大进展。境外银行机构总资产首次突破千亿美元。

**今年实现全球主要目标市场布局**

路透周四独家报道，建行年内计划在南美洲、欧洲和东南亚地区布局8个海外分支机构。这个大手笔国际化布局可彰显建行在推动国际业务上的决心。

建行正力争今年实现全球主要目标市场布局计划，目前正积极筹备欧洲六国（包括 法国（巴黎)，荷兰，波兰，意大利，西班牙，瑞士）、南美洲的智利、东南亚的马来西亚布局分支机构。

王洪章表示，建行将更主动、更全面地推进人民币国际化的发展，尤其是在欧洲的国际化。

他透露，下一步在欧洲计划将包括，在欧洲力推私人银行服务；以欧洲为中心，把人民币金融服务延伸辐射到非洲、中东等邻近区域；完善离岸人民币产品线，提升离岸人民币汇率及利率等产品做市报价能力，成为重要的做市商；为在欧洲的大型企业和重大项目提供融资安排。