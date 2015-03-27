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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 14:47 BJT

路透基点：中化香港为5亿美元再融资贷款发出建议征询书--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中化香
港(集团)有限公司已发出建议征询书(RFP)，寻求5亿美元再融资，期限为
三至五年。
    
    中化香港上一次涉足联贷市场是在2010年8月，当时完成的贷款筹资
规模从原计划的7亿美元增扩至10亿美元。
    
    澳新银行、三菱东京日联银行、东方汇理银行和渣打银行是当时那笔
贷款的牵头行兼簿记行，另有五家银行任牵头行。
    
    国有企业中化集团是2010年贷款的担保人，贷款在一般联贷阶段的最
高综合收益为109个基点，利率为较基准利率加码100个基点。
    
    中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化工产品、房地
产和金融服务。(完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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