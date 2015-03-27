路透基点：中化香港为5亿美元再融资贷款发出建议征询书--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中化香 港(集团)有限公司已发出建议征询书(RFP)，寻求5亿美元再融资，期限为 三至五年。 中化香港上一次涉足联贷市场是在2010年8月，当时完成的贷款筹资 规模从原计划的7亿美元增扩至10亿美元。 澳新银行、三菱东京日联银行、东方汇理银行和渣打银行是当时那笔 贷款的牵头行兼簿记行，另有五家银行任牵头行。 国有企业中化集团是2010年贷款的担保人，贷款在一般联贷阶段的最 高综合收益为109个基点，利率为较基准利率加码100个基点。 中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化工产品、房地 产和金融服务。(完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)