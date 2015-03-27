台湾央行：共发行244亿台币存单，发行余额增203亿

路透台北3月27日 - 台湾央行周五公布，共发行244亿台币存单。与今日存单到期金额亿41台币相较，存单发行余额增203亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 204

91天期 0.93 29

182天期 1.05 11

央行上日发行2,912.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,162.6亿台币。