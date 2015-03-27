台湾央行：共发行244亿台币存单，发行余额增203亿

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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路透台北3月27日 - 台湾央行周五公布，共发行244亿台币存单。与今日存单到期金额亿41台币相较，存单发行余额增203亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 204
91天期 0.93 29
182天期 1.05 11
央行上日发行2,912.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,162.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为311亿台币，累积的超额准备为3,675亿台币、加计前期1%的超额准备为4,689亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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