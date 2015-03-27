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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 14:39 BJT

台湾债市：五年券殖利率第二日收高，受美债疲弱拖累

* 五年券第二日走高，受美债弱势表现拖累
    * 下周有长假与美国非农数据变数，交投料审慎
    * 下周104/6区间料在0.98-1.03%

    路透台北3月27日 - 台湾五年公债104/6期 周五殖利率收高，为第二日弹升。交易员指出，
因昨晚美国10年公债殖利率弹破2.0%，不过央行总裁彭淮南的言论相当鸽派，抑制了殖利率的弹幅。
    
    他们认为，虽然今日多空题材汇集，不过交投相对冷清。主要因下周有清明节长假，期间美国将公布非农
就业数据，此外，季底交易商通常不愿大部位进出，以免对评价造成影响。预料下周台债还是不脱区间整理格
局。
    
    〞总裁说现行货币政策要说是中性、宽松都可以，这样离美国更远了。〞一位证券商交易员说。
    
    展望下周，交易员指出，殖利率曲线短端因有短期内不升息的养券需求，再加上近期外资汇入，部分资金
流入债市停泊，因此五年以下的短券气氛较为偏多。
        
    〞五年券还有养券空间，钱多殖利率就会下去。〞一位外商银行交易员说。
    
    长券部分，一证券商交易主管表示，已经开始发行前交易的20年券104/7 报价很宽，买卖报
价差距近5基点。这显示发行热络的国际债、宝岛债，还是持续受到寿险业的青睐，殖利率偏低的公债，吸引
力将不会因为筹码供给变少而变得诱人。
    
    但也有交易员认为，长端筹码供给减量后，空头应该不敢太躁进，且多方本就不会表态，因此104/7发行
前交易预料要到标售前一周才有机会开张。近日20年券在场外有成交在2.12%，显示还是有需求，但需求力道
多强，还需持续观察。
    
    夹在中间的10年券，交易员认为，可能还是会受到市场对长券标售保守态度的影响走势偏弱，不过由于有
邮局等大型金融机构买盘的看顾，只要殖利率弹逾1.60%，相信还是会有承接意愿。

    交易员预估下周五年债104/6区间暂估0.98-1.03%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.565%。
    
    台湾央行总裁彭淮南周四在理监事会议后的记者会上指出，先前的物价下跌是短期现象，韩国虽意外降息
，但台湾的利率比韩国低很多，台湾资金非常宽松。〞货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以，〞彭淮南说。
      
     
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       +1.25      1.0105    1.0065-1.0190      184.5
 10    104/5                       +0.62      1.5437    1.5410-1.5475       19.0
    本/下周全球重要经济事件和数据包括：    
    3月27日(五)：美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值
、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 
    3月30日(一)：美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话。OECD
发布瑞典2015年经济调查。韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话；2月美国个人所得；2美国个人支出
实质个人支出；2月美国核心PCE物价指数。欧元区3月企业景气指数；德国消费者物价指数(CPI)；韩国2月工
业生产； 
    3月31日(二)：美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话；美国克利
夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美
国经济发表讲话。美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生产者物价指数；德
国经季节调整失业人数变化；韩国消费者物价指数(CPI)。
    4月1日(三)：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组
讨论；亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论。欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。美国建
筑支出；美国供应管理协会(ISM)制造业PIM；法国Markit制造业PMI；德国Markit制造业PMI；3月日本制造业
采购经理人指数(PMI)；
    4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社
区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单；
    4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发
表演讲。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5437
          5       104/6                       1.0105
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                       0.6400
 (完)              

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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