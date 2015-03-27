台湾债市：五年券殖利率第二日收高，受美债疲弱拖累

* 五年券第二日走高，受美债弱势表现拖累 * 下周有长假与美国非农数据变数，交投料审慎 * 下周104/6区间料在0.98-1.03% 路透台北3月27日 - 台湾五年公债104/6期 周五殖利率收高，为第二日弹升。交易员指出， 因昨晚美国10年公债殖利率弹破2.0%，不过央行总裁彭淮南的言论相当鸽派，抑制了殖利率的弹幅。 他们认为，虽然今日多空题材汇集，不过交投相对冷清。主要因下周有清明节长假，期间美国将公布非农 就业数据，此外，季底交易商通常不愿大部位进出，以免对评价造成影响。预料下周台债还是不脱区间整理格 局。 〞总裁说现行货币政策要说是中性、宽松都可以，这样离美国更远了。〞一位证券商交易员说。 展望下周，交易员指出，殖利率曲线短端因有短期内不升息的养券需求，再加上近期外资汇入，部分资金 流入债市停泊，因此五年以下的短券气氛较为偏多。 〞五年券还有养券空间，钱多殖利率就会下去。〞一位外商银行交易员说。 长券部分，一证券商交易主管表示，已经开始发行前交易的20年券104/7 报价很宽，买卖报 价差距近5基点。这显示发行热络的国际债、宝岛债，还是持续受到寿险业的青睐，殖利率偏低的公债，吸引 力将不会因为筹码供给变少而变得诱人。 但也有交易员认为，长端筹码供给减量后，空头应该不敢太躁进，且多方本就不会表态，因此104/7发行 前交易预料要到标售前一周才有机会开张。近日20年券在场外有成交在2.12%，显示还是有需求，但需求力道 多强，还需持续观察。 夹在中间的10年券，交易员认为，可能还是会受到市场对长券标售保守态度的影响走势偏弱，不过由于有 邮局等大型金融机构买盘的看顾，只要殖利率弹逾1.60%，相信还是会有承接意愿。 交易员预估下周五年债104/6区间暂估0.98-1.03%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.565%。 台湾央行总裁彭淮南周四在理监事会议后的记者会上指出，先前的物价下跌是短期现象，韩国虽意外降息 ，但台湾的利率比韩国低很多，台湾资金非常宽松。〞货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以，〞彭淮南说。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.25 1.0105 1.0065-1.0190 184.5 10 104/5 +0.62 1.5437 1.5410-1.5475 19.0 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 3月27日(五)：美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值 、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 3月30日(一)：美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话。OECD 发布瑞典2015年经济调查。韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话；2月美国个人所得；2美国个人支出 实质个人支出；2月美国核心PCE物价指数。欧元区3月企业景气指数；德国消费者物价指数(CPI)；韩国2月工 业生产； 3月31日(二)：美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话；美国克利 夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美 国经济发表讲话。美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生产者物价指数；德 国经季节调整失业人数变化；韩国消费者物价指数(CPI)。 4月1日(三)：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组 讨论；亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论。欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。美国建 筑支出；美国供应管理协会(ISM)制造业PIM；法国Markit制造业PMI；德国Markit制造业PMI；3月日本制造业 采购经理人指数(PMI)； 4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社 区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单； 4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发 表演讲。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5437 5 104/6 1.0105 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6400 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)