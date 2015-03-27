美国金融：FED副主席称非银行金融机构对冲击的抵御能力较危机前增强

路透3月27日 - 美国联邦储备理事会(FED，美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，今时今日，非银行金融机构对于那类曾导致美国金融危机蔓延的冲击已有了更强的抵御能力，脆弱性降低。

费舍尔在美联储内主管金融稳定委员会的工作，他表示在美国庞大的非银行金融机构体系中，债务杠杆减少，证券化的使用下降，并且金融机构对于短期融资工具的依赖度更趋合适。保险公司、共同基金、货币市场基金和对冲基金等都属于非银行金融机构。

但即便如此，费舍尔也指出，美联储和其它监管机构仍需要关注有关对冲基金和衍生品市场活动的更多数据，以评估它们给整体经济构成的风险，而且一些公司对短期融资工具的依赖仍然是个潜在风险。

非银行金融机构在美国信贷市场中扮演着重要角色，该领域中一些公司往往被称为“影子银行”，因为他们发挥着类似商业银行的信贷职能，但却不用服从适用于商业银行的监管规定。（完）