香港个股：中国飞机租赁向光大控股、华融及长城发行1.15亿美元可转债

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 周五称，向光大控股 以及两大国有资产管理公司华融、长城发行总值1.15亿美元（约8.92亿港元）可换股债券，，为期三年，票息3.5%。
光大控股为中国飞机租赁的主要股东之一，而华融与长城则是中国飞机租赁的独立第三方。此次三方投资者均透过其子公司认购该批可换股债券。
中国飞机租赁首席财务官余大弟在记者会上表示，发行可换股债券有助公司拓宽融资渠道，除此之外，公司亦正寻求在中国境内发行3亿元人民币债券，预计今年上半年完成。
可换股债券的换股价为每股11.28港元，倘若悉数行使，可转换约7,909万股新股，相当于中国飞机租赁经扩大股本约11.89%，光大控股的持股比例将由36.7%升至37.51%（假设概无行使尚未行使购股权），华融国际与长城的持股比例分别为5.17%及1.55%。
中国飞机租赁首席执行官潘浩文称，公司去年开始将飞机租约的应收租金证券化，分别获得保险公司永明金融和交通银行 投资1架和3架，回报率5-6%。
他并称，3月中再与交行签订20架飞机租赁证券化协议，为期三年，将为公司每年的扩充计划提供流动资金，不过该公司尚未订定今年的证券化数量。
中国飞机租赁此前与哈尔滨市政府签订意向书，拟在当地设立飞机拆解基地，现已完成设计方案，下一步将选址，预计拆解厂于2017年投入使用，项目总投资额20亿美元，每年可拆解100架飞机。
潘浩文称，中国对老旧飞机处置需求很大，估计今年起每年需要拆解的飞机超过100架，拆解零件出售的利润可观，保守估计飞机拆解的毛利率至少20%。
该公司专注于经营租赁，周四晚间公布，2014年度净利3.03亿港元，同比增长75.5%，收入亦升66.7%至11.45亿港元，拟派发末期股息每股0.16港元。
香港时间15:01，该股跌1.49%，报10.56港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-