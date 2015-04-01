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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:00 BJT

****敬告客户：路透中文新闻4月1日起取消台湾债市附买回报导及收盘表格****

亲爱的客户，您好：

因报导内容调整，路透中文新闻将于4月1日起取消台湾债市附买回(RP)市场单独报导，以及债市收盘后的三个例行表格，包括：公债买卖超、借券成交、指标公债持券集中度变化表。

台湾债市附买回市场相关报导和报价，并入每日午后的台湾货币市场报导，欢迎点选 。

上述稿件调整若给您带来不便，敬请见谅。如有任何建议或者意见，欢迎致电！(完) (路透中文新闻部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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