《分析》生物科技股领跌纳指，做空兴趣上升或进一步推低该类股

致力于癌症治疗的Kite Pharma 就是其中的一家，该公司的股票自去年6月19日上市以来已经上涨322%。据Markit追踪空头借入计划的相关数据，大约270万股--也就是空头所能借到该公司股票的70%已经被借出来做空了。

Aston Small Growth Fund投资组合经理Andrew Morey称，去年上市的公司的股票大部分看起来涨过了头。

大约一年半以前，一家他不愿透露名称的基因治疗公司的股票上市后，他马上买进，但在股票翻倍后就立即卖出。

“当时我们认为这些升势看起来不正常，”他说。

一些刚开始上涨的股票现在已经下跌，现在做空者仍很多。在2014年3月上市的Castlight Health 的股票，上市第一天大涨，到目前已经下跌近80%。

当前仍有很多人做空。据Markit数据，可用来做空的股票超过88%都已经被借出来做空。(完)