《分析》生物科技股领跌纳指，做空兴趣上升或进一步推低该类股

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
致力于癌症治疗的Kite Pharma 就是其中的一家，该公司的股票自去年6月19日上市以来已经上涨322%。据Markit追踪空头借入计划的相关数据，大约270万股--也就是空头所能借到该公司股票的70%已经被借出来做空了。
Aston Small Growth Fund投资组合经理Andrew Morey称，去年上市的公司的股票大部分看起来涨过了头。
大约一年半以前，一家他不愿透露名称的基因治疗公司的股票上市后，他马上买进，但在股票翻倍后就立即卖出。
“当时我们认为这些升势看起来不正常，”他说。
一些刚开始上涨的股票现在已经下跌，现在做空者仍很多。在2014年3月上市的Castlight Health 的股票，上市第一天大涨，到目前已经下跌近80%。
当前仍有很多人做空。据Markit数据，可用来做空的股票超过88%都已经被借出来做空。(完)
(编译 汪红英/李婷仪/秦德兴; 审校 孙茉莉/龚芳/李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选