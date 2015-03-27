国际油市：油价下跌超过1美元，因供应威胁缓解

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
虽油价已下滑，不过较本周初相比仍可能收高。
油价周四跳涨约5%，创一个月来最大单日涨幅，沙特与海湾盟国在也门发动空袭，引发这场中东战事升级可能中断全球原油供给的忧虑。
冲突可能干扰也门和吉布提之间曼德海峡(Bab el-Mandeb)的航运，该航线的关闭将会影响到每日380万桶原油和油品的运输。
澳新银行分析师周五表示，中东对油价更大的影响可能来自于伊朗的核武协议，西方因此对伊朗放宽制裁，使得该国石油出口会增加。
不过高盛和澳新银行均指出，同伊朗签下的任何核协议,在今年下半年之前都不太可能导致伊朗石油出口很快增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李婷仪/艾茂林)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-