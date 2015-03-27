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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 15:05 BJT

国际油市：油价下跌超过1美元，因供应威胁缓解

虽油价已下滑，不过较本周初相比仍可能收高。

油价周四跳涨约5%，创一个月来最大单日涨幅，沙特与海湾盟国在也门发动空袭，引发这场中东战事升级可能中断全球原油供给的忧虑。

冲突可能干扰也门和吉布提之间曼德海峡(Bab el-Mandeb)的航运，该航线的关闭将会影响到每日380万桶原油和油品的运输。

澳新银行分析师周五表示，中东对油价更大的影响可能来自于伊朗的核武协议，西方因此对伊朗放宽制裁，使得该国石油出口会增加。

不过高盛和澳新银行均指出，同伊朗签下的任何核协议,在今年下半年之前都不太可能导致伊朗石油出口很快增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李婷仪/艾茂林)
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