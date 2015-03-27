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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本核心CPI停滞构成日本央行政策压力

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    * 澳元/美元下跌0.41%，欧元/美元小跌0.11%，新西兰元/美元下滑0
.30%，美国10年期公债收益率报1.9859%
    * 日经指数跌0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌-0.14%，标
准普尔Emini期指上涨0.17%，布兰特原油下滑1.66%，美国原油下跌1.85%
    * 日本核心CPI出现停滞，央行压力未减 
    * 美联储专家筹划升息，最后时刻仍存疑虑 
    * 沙特与盟国持续空袭也门胡塞武装，伊朗表示谴责 
    (完)
        
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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