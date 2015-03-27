背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。
据渣打银行的统计资料，2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)，渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点
2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡
2015.2 金紫荆投资控股有限公司 3.0 6.5 3 香港
（GOLDEN BAUHINIA Invest Co Ltd）
2015.2 Korea Expressway Corp 9.0 4.45 3 韩国
2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港
2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国
债务管理基金(CADES)
2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点
2015.3 澳大利亚国民银行 1.0 4.85 3 澳大利亚
（National Australia Bank Ltd）
2015.3 Groupe BPCE SA 7.5 5.75 10 法国
2015.3 澳洲联邦银行 1.0 4.84 3 澳大利亚
2015.3 友利银行 5.0 4.5 3 韩国
（Woori Bank Co Ltd）
2015.3 QNB Finance Ltd 1.6 5.38 3 开曼群岛
2015.3 韩亚银行（Hana Bank） 5.5 4.6 3 韩国
2015.3 Central American Bk Econ Integ 8.0 4.75 3 洪都拉斯
2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 9.4 4.55 4 美国
2015.3 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.79 4 韩国
2015.3 法国巴黎银行 14.93 5 10 法国
2015.3 金英证券 2.05 4.12 5 新加坡
（Maybank Kim Eng Holdings Ltd）
2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 5.25 4.7 12 美国
2015.3 麦格理银行 6 4.4 5 澳大利亚
(Macquarie Bank Ltd)
2015.3 德国复兴信贷银行 12.5 4.25 3 德国
(KFW Bankengruppe)
2015.3 建设银行香港分行（无息债） 3.5 0 1 香港
2015.3 澳洲联邦银行 10.0 5.15 10 澳大利亚
2015.3 德意志银行台北分行 9.92 4 3 台湾
2015.3 泰国军人银行 6.0 5.5 3 开曼群岛
（Thai Military Bank (Cayman Is)） （Cayman Islands）
2015.2 建银亚洲 1.0 4.0 1 香港
2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚
2015.2 荷兰合作银行（Rabobank） 1.0 5.0 5 荷兰
2015.2 韩国产业银行（KDB） 2.0 3.0 3 韩国
2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾
2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.1 4.32 1 韩国
2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.46 5 韩国
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 10.0 4.4 5 韩国
2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡
2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国
(KFW Bankengruppe)
2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚
（Westpac Banking Corp）
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 5.0 4.20 7 韩国
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.05 5 韩国
2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚（完） (整理 赵红梅/周哲；; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-