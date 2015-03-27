表格：美国第四季税后企业获利下滑1.6%，2014年全年则为下滑8.3%

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透3月27日 - 美国商务部经济分析局周五公布，美国第四季税后企业获利下滑1.6%，预估为增长1.0%。第三季修正后仍为增长4.7%。2014年全年企业税后获利下滑8.3%，2013年为增长4.1%。
详细数据如下(经季节调整后百分比):
2014年 2014年 2014年
第四季 第三季 前值
来自现行生产 -1.4 3.1 3.1 -0.8
企业所得税 -0.8 -0.9 -0.9 25.0
税后获利 -1.6 4.7 4.7 -8.3 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。