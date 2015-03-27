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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 20:43 BJT

表格：美国第四季税后企业获利下滑1.6%，2014年全年则为下滑8.3%

路透3月27日 - 美国商务部经济分析局周五公布，美国第四季税后企业获利下滑1.6%，预估为增长1.0%。第三季修正后仍为增长4.7%。2014年全年企业税后获利下滑8.3%，2013年为增长4.1%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 2014年 2014年

第四季 第三季 前值

来自现行生产 -1.4 3.1 3.1 -0.8

企业所得税 -0.8 -0.9 -0.9 25.0

税后获利 -1.6 4.7 4.7 -8.3 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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