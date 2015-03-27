表格：美国第四季GDP环比年率终值为成长2.2%

路透3月27日 - 美国商务部周五公布：

* 第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%

* 第四季消费者支出终值为上升4.4%(前值为上升4.2%)

* 第四季GDP隐性平减指数终值为上升0.2%(预估为上升0.1%)，前值为上升0.1%

* 第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%(预估和前值都为下滑0.4%)；核心PCE物价指数上升1.1%(预估和前值都为上升1.1%)

* 第四季出口终值为增加4.5%(前值为增加3.2%)，进口为增长10.4%(前值为增长10.1%)

第四季 第四季 第三季 2014年

终值 前值

实质GDP环比年率 2.2 2.2 5.0 2.4

国内产品最终销售 2.3 2.1 5.0 2.3

个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4 -0.4 1.2 1.3

核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.4 1.4

GDP隐性平减指数 0.2 0.1 1.4 1.5

消费者支出 4.4 4.2 3.2 2.5

耐久财(耐用品) 6.2 6.0 9.2 6.9

非耐久财 4.1 3.8 2.5 1.8

服务业 4.3 4.1 2.5 2.1

企业投资 4.7 4.8 8.9 6.3

房屋投资 3.8 3.4 3.2 1.6

出口 4.5 3.2 4.5 3.2

进口 10.4 10.1 -0.9 4.0(完)