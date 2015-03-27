表格：美国第四季GDP环比年率终值为成长2.2%

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透3月27日 - 美国商务部周五公布：
* 第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%
* 第四季消费者支出终值为上升4.4%(前值为上升4.2%)
* 第四季GDP隐性平减指数终值为上升0.2%(预估为上升0.1%)，前值为上升0.1%
* 第四季个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%(预估和前值都为下滑0.4%)；核心PCE物价指数上升1.1%(预估和前值都为上升1.1%)
* 第四季出口终值为增加4.5%(前值为增加3.2%)，进口为增长10.4%(前值为增长10.1%)
第四季 第四季 第三季 2014年
终值 前值
实质GDP环比年率 2.2 2.2 5.0 2.4
国内产品最终销售 2.3 2.1 5.0 2.3
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4 -0.4 1.2 1.3
核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.4 1.4
GDP隐性平减指数 0.2 0.1 1.4 1.5
消费者支出 4.4 4.2 3.2 2.5
耐久财(耐用品) 6.2 6.0 9.2 6.9
非耐久财 4.1 3.8 2.5 1.8
服务业 4.3 4.1 2.5 2.1
企业投资 4.7 4.8 8.9 6.3
房屋投资 3.8 3.4 3.2 1.6
出口 4.5 3.2 4.5 3.2
进口 10.4 10.1 -0.9 4.0(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。