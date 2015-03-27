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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 16:34 BJT

港股业绩：中海油去年净利上升7%远胜市场预期，因成本管控得力

路透香港3月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利按年上升6.6%，远高于市场预期，因成本管控得力。

这家专注上游开采业务的公司在联交所一份声明称，2014年1-12月净利为601.99亿元人民币，上年同期为564.61亿元；远高于汤森路透综合23名分析师预测中位值522.74亿元。

期内的油气净产量4.325亿桶油当量，同比增长5.1%；平均实现原油价每桶96.04美元，同比下降8.2%。

桶油成本为42.30美元/桶油当量，同比下降6.0%。

该公司此前将2015年的净产量目标定为4.75-4.95亿桶油当量，按年增长约10-15%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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