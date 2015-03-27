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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 15:27 BJT

日本股市：回吐早盘涨幅并触及逾一周低位，因对冲基金了结获利

“对冲基金和商品交易顾问在季底之前获利了结并解除期权部位，”
一家外资经纪商的资深交易员说。
    
    日经指数本周下跌1.4%，中止六周连涨，而且创下1月中以来最大单
周跌幅。
    
    分析师表示，长线仍看好日股，除因寄望日本政府退休金投资基金(G
PIF)等养老基金的买盘，也因预期股东报酬率及企业获利好转。
    
    东芝 下跌3.4%，受累于隔夜SanDisk 因下调营收预
估而股价重挫18.4%。

    Panasonic 逆势跳涨3.2%。此前该公司表示，未来四年准备
斥资1万亿(兆)日圆用于并购。 
    
    东证股价指数 跌1.0%至1,552.78点。33个板块中有31个是下
跌的。成交放量，有25.7亿股换手，为两周来最高成交量。
    
    JPX-日经400指数 跌0.9%至14,134.57点。(完)
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