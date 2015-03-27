香港个股：绿地香港今年将开拓房地产互联网金融及基金管理等业务

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 中国大型房地产企业绿地集团海外旗舰--绿地香港控股 周五表示，公司今年除了在传统开发业务上推进外，还会开拓房地产互联网金融业务及房地产基金管理等业务板块。
绿地香港并设订今年合同销售额180亿元人民币，较去年完成的129亿元高四成。主席兼行政总裁陈军在发布会上称，预计今年公司的盈利会较去年有较大的增长，因今年结算的项目中，部份是绿地入主后的新项目。
绿地集团于2013年收购绿地香港前身＂盛高置地＂，交易于同年8月完成交割。去年绿地香港新增500万平方米的土地储储，使其总土储增至去年底的1,430万平方米，足以支持未来三至五年的发展。
在开拓房地产金融方面，绿地香港计划构建＂3+1金融产业生态圈＂，即三大基金及房地产互联网金融平台（称为＂地产宝＂）。三大基金包括房地产基金、PPP（政府与社会资本合作）建设基金及特殊机会基金。
绿地香港执行董事兼首席财务官游德锋表示，＂地产宝＂的功用是连接全国开发商及投资者平台，为开发商提供融资渠道，并为投资者提供新的理财产品。
＂我们目标通过这平台使地产业务向不动产全产业链方向转型。＂游德锋说。
至于房地产基金方面，游德锋表示，愈来愈房地产商已意识到传统房地产商重资产开发模式，即自己去筹资、买地、开发和销售的局限性，所以都转型至轻资产的开发模式。
＂房地产证券化的业务发展模式，才是将来更科学合理的发展趋势...但房地产证券化在全行业中仍是探索阶段，希望我们的房地产基金能成为这方面的开拓者。＂他称。
此外，绿地香港去年成立了房地产基金管理公司Blackwood Capital，并拟在海外募资10亿美元股权基金。目前，1.5亿美元已落实投资上海市中心一幢办公楼，并正在上海物色另一物业，期望上半年完成交易。
绿地香港午盘尾段股价跌0.63%，报4.73港元，过去一个月跌近3%，三个月则升近八成。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-