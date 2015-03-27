《中国信用市场观察》信用风险定价失衡可能加剧

作者 徐永

路透上海3月27日 - 中国发行地方政府债置换存量债务，在造成利率债市场供给压力，并给市场带来调整压力的同时，由于信用债的供给压力减少，在信用债清算结算等市场基础设施逐步完善的情况下，可能导致金融市场信用风险定价进一步失衡。

这种并非基本面支撑的风险偏好提高，可能会使得信用风险溢价压得过低，收益率曲线平坦化，从而加剧债务再次扩张的风险，增加经济体去杠杆和复苏的难度。

中国债券市场近期利率债持续调整，10年国债和国开债收益率分别较2月底的底部上涨了超过20个BP和30个BP，且和去年债市有货币政策一再超预期护航不同，市场无论对降息降准、公开市场操作利率下降，还是流动性投放等利好，反应都日渐审美疲劳。

债券市场自去年年初以来，收益率持续下行的大牛市行情，在今年支撑了两个月后，阶段性反向的风险也在加大。

不过这种调整风险料是利率债大于信用债的局面。事实上，由于万亿地方政府债置换地方融资平台存量债务，今年的城投债供给压力将大为缓解，但信用债市场的整体需求，则可能扩大。

需求利好因素，值得注意的，是下周一上海清算所将上线的债券净额业务，作为短融和中票等信用债的托管结算结构，上清所也将推出其托管的信用债的质押式回购净额业务。

截至2月末，上清所托管的债券规模超过6万亿人民币，仅短融和中票就超过3万亿，在现券及回购的净额业务推出后，至少会给市场带来两方面的影响。

一方面信用债质押融资的限制减少，将增加信用债的需求，基于质押融资的日均规模保持在万亿左右，信用债质押融资的放大空间，虽然有待观察，但同样不容忽视；另一方面，在资金供给不变的情况下，信用债质押融资的需求增加，将边际上推高资金利率，加剧利率债的调整压力。

在利率债和信用债供给压力本就分化的情况下，债券净额业务继续从流动性和需求方面，增加两类品种分化调整的压力。

不过从3月份的情况来看，这种信用利差收窄的情况还不明显，以5年AA+和AA品种的信用利差走势来看，在年初以来持续下降后，3月伴随利率债的调整，信用债调整的幅度也较大，利差均上行了近20个BP。

这种利差目前扩大的局面，可能来自于股市的资金持续分流，以及理财收益率持续下降，导致对信用债需求的降低等因素。汤森路透数据显示，1到3个月的理财产品预期收益率，已经从2014年初的5.79%下降到本周的5.24%附近，AA+5年期中票的到期收益率目前在5.17%附近，已经低于该水平，这会抑制理财资金对信用债的需求。

但从前述对信用债的供求利好分析来看，这两个利空因素可能会逐渐对冲，信用利差可能存在的不是扩大，而是收敛趋势。

**失衡风险**

一般而言，基本面转好的情况下，信用风险偏好会提高，信用风险溢价降低；基本面较弱的情况下，风险偏好减弱，风险溢价上升。

不过，今年债务置换带来的供求结构变化，可能会导致基本面弱和风险溢价低同时并存的局面，这种失衡的局面可能并不利于债务风险的控制和市场出清。

而从此次置换的本质而言，一方面是政府债务从隐性到显性的变化，另一方面，也是政府在用加杠杆的形式，来降低企业的债务杠杆，但一旦企业的杠杆下降，信用风险溢价降低，融资成本下降后，新一轮债务扩张的道德风险也在提高。

特别是今年财政政策偏向实质性积极，财政支出增速明显高于财政收入增速，虽然有万亿的地方政府债置换，但融资缺口仍在。且利率债的收益率走高，本也会给地方政府和政策性金融机构，带来融资成本压力，与当初置换债务时，降低融资成本的初衷相悖。

目前市场有一种观点认为，央行应该出面购买部分置换的地方政府债，以缓解这种失衡局面。但央行购买将扩张资产负债表，并增加基础货币，这对两会期间一直强调货币政策仍是中性的央行而言，可能有一定难度。

不过值得注意的是，由于央行还表示利率市场化今年完成的大概率事件，特别是同业存单的今年一季度的井喷，已经超过去年全年发行量的70%。

由于存款类机构之间的同业存单购买，负债并不会计入M2，这也是利率市场化过程中，储蓄存款向批发负债转变的重要方式，同业存单的放量可能会减少今年M2的增速，这将给央行采用其他方式补充基础货币预留空间。

同时，也就不能完全断绝央行购买地方政府债的可能性，当然可能和2007年特别国债一样，在《中国人民银行法》修改前，央行可能也需要找到一种曲线救国模式。

另外，一旦利率市场化真正完成，从发达国家的经验来看，伴随利率完全市场化进程的，也是货币当局增强对货币市场基准利率，特别是短期利率调控力度的过程，也就是货币当局通过对核心利率的调控，来完全放开信贷市场利率的管控。