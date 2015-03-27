版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 15:37 BJT

亚洲橡胶：东京期胶受油价回调拖累收低，但周线仍小升

国际油价上日大涨后，周五下跌超过1美元，沙特等国家在也门(叶门)发动空袭所引发的原油供应受创疑虑，已有所减缓。

TOCOM-9月橡胶合约 <0#2JRU:>收盘下跌4.7日圆至每公斤211.3日圆。

本周指标橡胶上涨0.4%，创下两周来最大百分比涨幅。

“市场回跌是因为油价回落，”一名驻东京的交易员表示。“尽管周线上涨，市场基本面仍不变。”

美元兑日圆 报在119.22附近，周四午后则报在118.33附近。

上海期交所主力9月橡胶合约 收跌235元人民币，报每吨12,815元。

新加坡商品交易所(SICOM) 近月橡胶合约最新报每公斤142.4美分，下跌1.1美分。(完)(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐