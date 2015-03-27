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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 15:47 BJT

日本债市：公债价格大跌，投资人抛售现货与期货债券

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.035% +0.5 0.030%

五年期公债 0.120% +3.0 0.090%

10年期公债 0.375% +5.0 0.325%

20年期公债 1.135% +7.5 1.060%

30年期公债 1.365% +11.0 1.255%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.44 -0.42 147.86

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/龚芳; 审校 蔡美珍/高琦)
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