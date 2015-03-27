离岸人民币综述：纳入SDR能否让人民币一跃成为国际性货币？--PDF版本****

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点

路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。