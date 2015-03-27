台湾汇市：台币微收升创两个月新高，受外资汇入及出口商抛汇需求带动

* 台币带量微收升创两个月收盘新高 * 受外资汇入及出口商抛汇卖需带动 * 下周实质交易区间料在31.2-31.5 路透台北3月27日 - 台币兑美元 周五微收升创两个月收盘新高。汇银 人士指出，尽管国际美元稍见反弹，但短线台币暂先反应供需，来自外资汇入量能偏强及出 口商月底抛汇卖需增温，带动今日台币创两个月盘中及收盘高位。 展望下周，他们表示，美国下周五将公布非农就业数据，下周汇市观望气氛料略转浓， 台币实质交易将偏向整理，外资汇入续航力道将成关键，并留意修正多时的国际美元是否转 强。 今日台币同创两个月收盘及盘中新高，前波收盘高位为1月28日的31.328、前波盘中高 位为1月29日的31.200。本周台币上涨0.55%，韩元本周涨幅则为1.8%。 〞以往非农公布前，美元空头部位都会稍有减少。〞一位官股银行交易员说。 交易员表示，虽然台股连续四日走弱，外资连续两日皆卖超台股逾百亿台币，但外资并 未转趋汇出，反而有外资保管行不计价格持续汇入，即使进口商持续逢低承接美元，也难挡 目前台币区间偏多态势。 今日台币主要交易区间在31.250-31.294，上日交易区间在31.280-31.332。交易员预估 ，下周台币主要实质交易暂看在31.200-31.500之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平上 日尾盘，一个月美元/台币远汇 尾盘报31.195/31.220，上日收在31.225。 此外，台湾股市周五收挫逾1%，连续第四日下跌，周线收跌2.52%。证券交易所周五资 料显示，外资及陆资在台股卖超196.14亿台币，连续四日卖超合计352.95亿台币。 韩国韩元兑美元 周五上扬，受到出口商美元卖盘的提振，本周创下11个月来最大 周度涨幅。韩元兑美元 收高0.4%至1,103.3，上日收报1,108.0。韩元本周上涨1. 8%，为去年4月初以来最佳表现。 多数新兴亚洲货币周五持坚，受围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确 定性提振。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月27日(五)：美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数、美国第 四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 下周全球重要经济事件和数据包括： 3月30日(一)：2月美国个人所得；2月美国个人支出实质个人支出；2月美国核心PCE物 价指数；欧元区3月企业景气指数；德国消费者物价指数(CPI)；韩国2月工业生产；美联储 副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话；OECD发布瑞典 2015年经济调查；韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话。 3月31日(二)：美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生 产者物价指数；德国经季节调整失业人数变化；韩国消费者物价指数(CPI)；日本央行第一 季短观调查；美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲 话；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行 总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话。 4月1日(三)：中国官方3月制造业和非制造业PMI；汇丰中国3月制造业PMI终值；美国3 月ADP民间就业岗位增幅；美国供应管理协会(ISM)制造业PMI；德国Markit制造业PMI；日本 3月制造业采购经理人指数(PMI)；美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主 办的2015年金融市场大会主持小组讨论及亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论；欧洲央 行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动 性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”；汇丰香港3月PMI；2月美国工厂订单；2月美国 耐久财订单；美国、加拿大2月国际贸易收支。 4月3日(五)：美国3月非农就业报告；汇丰中国3月服务业PMI；美国明尼亚波利斯联邦 储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.375 31.405 31.250-31.405 31.405 9.40 9.48 元太外汇经纪公司 31.375 31.405 31.255-31.405 31.405 2.98 2.98 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.100/-0.080 -0.090/-0.050 (完)