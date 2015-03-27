《技术分析》中国股市沪综指3,700点上方短线压力加大

企业并购：阿克苏诺贝尔拒绝PPG的第三次收购提议
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
作者 曾祥进
路透北京3月27日 - 中国股市沪综指 本周继续创出新高后高位震荡。技术面显示，股指周内多次上攻3,700点上方皆冲高回落，市场信心有不足迹象，短线受5日及10日均线上行依托，大盘仍有机会再度冲击新高，但该整数关口之上压力仍大，若反复攻击不成将遭遇卖压集中释放；中线看，本月形成突破阳线，股指仍在中级上升趋势中运行，震荡过程中仍将反复上试新高。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周再创新高，随后以高位震荡为主，盘中多次冲击3,700点未能站稳其上，下周料仍有上攻机会，但3,750-3,770点技术压力偏大，冲高后仍可见回落，下档5日均线下周位于3,683点附近，与10日均线3,630点分别构成短期两道支撑。
技术指标方面，震荡过程中KDJ，RSI与大盘出现背离走势，MACD则接近超买区上升趋缓，DMI动向指标亦出现回落，BOLL线上轨开始掉头向下，下周将位于3,770点附近，构成较大压力。
本周沪市成交量自周二开始连续回落，市场谨慎情绪上升，目前5日均量线即将下穿10日均量线，短线大盘成交金额宜保持在单日6,000亿元之上，方能支持大盘再度冲击新高并维持强势，否则将加大短线获利卖盘压力。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指本月收阳已成定局，由于此前调整未能跌破5月均线，使得以月计的中级调整未能最终形成，大盘仍处于去年7月以来的原始上升趋势当中，料4月仍有新高可见，惟随着月线乖离程度的进一步上升，高位震荡仍是行情运行的主流。
由于沪指近期突破09年8月高点3,478点，大盘运行已经演化为对沪指自6,124历史高点下跌至1,664点的大熊市行情的修正走势，以黄金分割率计算，其上涨半分位处于3,894点附近，为沪指下一个冲击目标。
另从中级行情角度和运行型态看，沪指在完成3,400点附近4浪调整行情后，有进入第5浪上升的迹象，市场狂热气氛料助大盘快速赶顶，在冲击前述目标位后中级调整有望逐步展开。（完） (审校 林高丽)
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
* 一个月平价期权波动率目前从10.25%降至8.9%(法国大选首轮投票结束后，曾从20.0%降至9.0%) (完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%