《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：回吐早盘涨幅并触及逾一周低位，因对冲基金了结获利

日本股市日经指数周五回吐早盘涨幅，收盘跌至逾一周最低点，因对冲基金对近期涨势获利了结，引发期货卖压。

日经指数下跌1.0%，收报19,285.63点，为3月16日以来最低收盘位。日经指数周一曾触及15年高位19,778.60点。东证股价指数跌1.0%至1,552.78点。JPX-日经400指数跌0.9%至14,134.57点。

--中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘

中国股市沪综指小幅收升，并连续第三周上涨。分析师指出，今日大盘维持震荡整理格局，受政策利好的房地产板块，“一带一路”概念股表现较好，而以全通教育为代表的创业板高价股前期涨幅较大，短期仍有回调风险。

沪综指收报3,691.10点，涨9.0点或0.24%，该指数本周累计上涨2.04%；上证A股今日成交5,057亿元人民币，上日为6,146亿元。

--香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬

香港股市收平，重量级银行股下滑，但地产股上扬，因受到政府支持地产领域措施的消息激励。恒生指数跌0.04%至24,486.20点，恒生国企指数跌0.2%至11,898.09点。恒指成份股整体成交量为17亿股。

--汇市：美元脱离低点但可能第二周周线下跌，关注叶伦讲话

美元兑日圆持稳，但可能第二周出现周线下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的温和表态促使交易员削减对美元的看涨押注。

美元指数持稳，0833GMT，报97.785，脱离周四所及的三周低点96.170。本周迄今美元指数累计仍下跌0.5%，上周下滑2.4%。

--国际油市：油价下跌超过1美元，因供应威胁缓解

国际油价上日大涨后，周五下跌超过1美元，沙特等国家在也门(叶门)发动空袭所引发的原油供应受创疑虑，已有所减缓。

0836GMT，布兰特原油下跌1.16美元，至每桶58.03美元。美国原油期货下跌1.05美元，至50.38美元，稍早低见50.25美元。

--全球金市：现货金小跌中止七日涨势，但周线料二连升

现货金回软，因交易员在金价连涨七天后了结获利，且美国数据强劲带动美元反弹，但金价仍可望连续第二周录得涨幅，因预计美国利率将在更长时间内保持低位。

沙特等国在也门发动空袭后，中东紧张情势为金价提供一些支撑。0841GMT，现货金下跌至每盎司1,198.45美元。受也门情势刺激，金价周四跳升至1,219.40美元，为3月2日以来最高，但之后回吐涨幅，收在1,200美元附近。

--金属期市：伦敦期铜走跌但周线料三连涨，因矿场供应下滑

伦敦期铜下跌，但有望连续第三周录得涨幅，因主要生产国智利暴雨造成矿场关闭，且中国的季节性需求回升缓慢，提供铜价支撑。

0845GMT，LME三个月期铜跌1.20%，报每吨6,100美元，抹去上日涨幅，当时铜价创下1月2日来最高每吨6,294.5。LME本周有望录得0.9%左右的涨幅，这将是2014年中以来首次连续第三周上涨。沪铜主力6月合约缩减跌幅，收低0.1%报每吨43,770元人民币。

上海期交所推出了镍和锡合约。最为活跃的7月期镍未平仓合约量报14,364口，期锡报1,798口。