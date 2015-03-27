《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（国际版）

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：回吐早盘涨幅并触及逾一周低位，因对冲基金了结获利
日本股市日经指数周五回吐早盘涨幅，收盘跌至逾一周最低点，因对冲基金对近期涨势获利了结，引发期货卖压。
日经指数下跌1.0%，收报19,285.63点，为3月16日以来最低收盘位。日经指数周一曾触及15年高位19,778.60点。东证股价指数跌1.0%至1,552.78点。JPX-日经400指数跌0.9%至14,134.57点。
--中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘
中国股市沪综指小幅收升，并连续第三周上涨。分析师指出，今日大盘维持震荡整理格局，受政策利好的房地产板块，“一带一路”概念股表现较好，而以全通教育为代表的创业板高价股前期涨幅较大，短期仍有回调风险。
沪综指收报3,691.10点，涨9.0点或0.24%，该指数本周累计上涨2.04%；上证A股今日成交5,057亿元人民币，上日为6,146亿元。
--香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬
香港股市收平，重量级银行股下滑，但地产股上扬，因受到政府支持地产领域措施的消息激励。恒生指数跌0.04%至24,486.20点，恒生国企指数跌0.2%至11,898.09点。恒指成份股整体成交量为17亿股。
--汇市：美元脱离低点但可能第二周周线下跌，关注叶伦讲话
美元兑日圆持稳，但可能第二周出现周线下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的温和表态促使交易员削减对美元的看涨押注。
美元指数持稳，0833GMT，报97.785，脱离周四所及的三周低点96.170。本周迄今美元指数累计仍下跌0.5%，上周下滑2.4%。
--国际油市：油价下跌超过1美元，因供应威胁缓解
国际油价上日大涨后，周五下跌超过1美元，沙特等国家在也门(叶门)发动空袭所引发的原油供应受创疑虑，已有所减缓。
0836GMT，布兰特原油下跌1.16美元，至每桶58.03美元。美国原油期货下跌1.05美元，至50.38美元，稍早低见50.25美元。
--全球金市：现货金小跌中止七日涨势，但周线料二连升
现货金回软，因交易员在金价连涨七天后了结获利，且美国数据强劲带动美元反弹，但金价仍可望连续第二周录得涨幅，因预计美国利率将在更长时间内保持低位。
沙特等国在也门发动空袭后，中东紧张情势为金价提供一些支撑。0841GMT，现货金下跌至每盎司1,198.45美元。受也门情势刺激，金价周四跳升至1,219.40美元，为3月2日以来最高，但之后回吐涨幅，收在1,200美元附近。
--金属期市：伦敦期铜走跌但周线料三连涨，因矿场供应下滑
伦敦期铜下跌，但有望连续第三周录得涨幅，因主要生产国智利暴雨造成矿场关闭，且中国的季节性需求回升缓慢，提供铜价支撑。
0845GMT，LME三个月期铜跌1.20%，报每吨6,100美元，抹去上日涨幅，当时铜价创下1月2日来最高每吨6,294.5。LME本周有望录得0.9%左右的涨幅，这将是2014年中以来首次连续第三周上涨。沪铜主力6月合约缩减跌幅，收低0.1%报每吨43,770元人民币。
上海期交所推出了镍和锡合约。最为活跃的7月期镍未平仓合约量报14,364口，期锡报1,798口。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 陈宗琦；审校 艾茂林)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-