博鳌论坛：亚投行的成立增加中投投资机会，今后会继续并购重组--董事长

路透北京3月27日 - 中国主权财富基金--中投公司 董事长丁学东表示，亚洲基础设施投资银行（AIIB）的建立使中投在亚洲地区开展投资活动多了合作伙伴，对公司的投资有更多的帮助。

新浪财经援引他在博鳌亚洲论坛年会上的讲话实录称，中投和亚投行将来在亚洲地区投资方面会有更多的合作机会，包括提供权益性投资，或者通过并购等方式来进入投资项目。

“我们非常欢迎这样的投资机构的诞生，所以我们从一开始就会寻找和亚投行的合作机会。”他说。

包括韩国和奥地利在内，亚投行意向创始成员国已增至30个左右。

针对过去一年中投旗下中央汇金投资公司的并购和重组行为，丁学东认为这是一个正常的企业改组重组行为，每次改组重组都会给企业带来新的活力，今后还会继续这样做。

“汇金公司旗下持有一些商业银行、保险公司、券商。这些企业要发展，除了自身的成长以外，也要通过并购、重组，这都是很正常的现象。”他并称，所以汇金旗下的企业也会抓住机遇进行并购，引进战投，通过各种改革措施来发展壮大旗下企业。