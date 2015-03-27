博鳌论坛：亚投行的成立增加中投投资机会，今后会继续并购重组--董事长

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月27日 - 中国主权财富基金--中投公司 董事长丁学东表示，亚洲基础设施投资银行（AIIB）的建立使中投在亚洲地区开展投资活动多了合作伙伴，对公司的投资有更多的帮助。
新浪财经援引他在博鳌亚洲论坛年会上的讲话实录称，中投和亚投行将来在亚洲地区投资方面会有更多的合作机会，包括提供权益性投资，或者通过并购等方式来进入投资项目。
“我们非常欢迎这样的投资机构的诞生，所以我们从一开始就会寻找和亚投行的合作机会。”他说。
包括韩国和奥地利在内，亚投行意向创始成员国已增至30个左右。
针对过去一年中投旗下中央汇金投资公司的并购和重组行为，丁学东认为这是一个正常的企业改组重组行为，每次改组重组都会给企业带来新的活力，今后还会继续这样做。
“汇金公司旗下持有一些商业银行、保险公司、券商。这些企业要发展，除了自身的成长以外，也要通过并购、重组，这都是很正常的现象。”他并称，所以汇金旗下的企业也会抓住机遇进行并购，引进战投，通过各种改革措施来发展壮大旗下企业。
去年7月25日，控股股东同为汇金公司的宏源证券与申银万国证券重组计划浮出水面。申银万国指出，合并后新公司的目标定位将是其大股东中央汇金公司的金融资产证券化的重要平台。（完） (发稿 侯向明; 审校)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-