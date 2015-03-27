博鳌论坛：中国财长称根据1万亿地方债置换发行情况准备下一步置换

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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路透北京3月27日 - 中国财政部长楼继伟周五表示，将根据各地1万亿元人民币地方债置换发行情况，与全国人大沟通准备下一步置换。地方债务率与替换老债额度正相关，与分配新债务负相关。
他在博鳌亚洲论坛年会上称，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估。
“2014年底我们按照最宽的口径来估算，整体债务占GDP比重，就是债务率不到40%，相比起其他国家是比较低的。”楼继伟称。
他提到，地方债规模是比国家的债务还要大，国债将近10万亿，地方债根据审计署2013年6月份审计的情况看，按当时估计的可能需要政府代偿的比例估算，整个地方政府最终要偿还的债务责任是12万亿-13万亿之间。
“到去年年底，又过去一年半了，我们正在统计，统计的结果看有一定的增长，但是增长的速度比我们预估的要低一些。我们正在核实这些债务。这是整个债务规模的情况。”楼继伟称。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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