博鳌论坛：中国财长称根据1万亿地方债置换发行情况准备下一步置换

路透北京3月27日 - 中国财政部长楼继伟周五表示，将根据各地1万亿元人民币地方债置换发行情况，与全国人大沟通准备下一步置换。地方债务率与替换老债额度正相关，与分配新债务负相关。

他在博鳌亚洲论坛年会上称，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估。

“2014年底我们按照最宽的口径来估算，整体债务占GDP比重，就是债务率不到40%，相比起其他国家是比较低的。”楼继伟称。

他提到，地方债规模是比国家的债务还要大，国债将近10万亿，地方债根据审计署2013年6月份审计的情况看，按当时估计的可能需要政府代偿的比例估算，整个地方政府最终要偿还的债务责任是12万亿-13万亿之间。